Original des Stadtteils geehrt

85 Jahre alt ist er im Dezember geworden, 61 Jahre davon war er ehrenamtlich engagiert: Wilhelm Heckmann. Nun erhielt der langjährige Vorsitzende des Gesangvereins „Teutonia“, der von 1998 bis 2019 als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Bürgergemeinschaft für Vermietung und Betrieb der Kulturhalle Feudenheim verantwortlich war, den „Feudenheimer Bürgertaler“, verliehen vom CDU-Ortsverband.

„Er ist ein echtes Feudenheimer Original“, meinte Werner Besier. Der Arzt, der maßgeblich für Rettung der vom Abriss bedrohten Epiphaniaskirche und deren kulturelle Nutzung war und dafür 2019 ausgezeichnet worden war, durfte nun die Laudatio auf Heckmann halten. Zuvor stimmte aber Silvia Becker-Bender von der Mannheimer Bläserphilharmonie auf der Querflöte mit Ausschnitten aus den „Zwölf Fantasien“ von Georg Philipp Telemann auf den festlichen Abend im großen Saal der Maruba-Gaststätte ein.

Der war überfüllt – „und das trotz Corona-Virus“, wie Stadtrat Alexander Fleck, der Vorsitzende der CDU Feudenheim, in seiner Begrüßung erfreut feststellte. Fleck hatte den „Feudenheimer Bürgertaler“ zum 100. Jahrestag der Vereinigung („Von Auffressen war nicht die Rede“, wie er betonte) der Gemeinde Feudenheim und der Stadtgemeinde Mannheim für Persönlichkeiten gestiftet, „die sich in besonderem Maße ehrenamtlich um Feudenheim verdient gemacht haben“, so Fleck.

„Und solche Leute sind ganz, ganz, ganz wichtig für unsere Gemeinschaft“, bekräftigte Erster Bürgermeister Christian Specht, der Schirmherr des Abends. „Unsere Gesellschaft, unsere Demokratie lebt von Menschen, die sich über das normale Maß hinaus – zusätzlich zum Beruf – für die Gemeinschaft einsetzen“, betonte Specht und dankte der CDU Feudenheim, „dass sie solch ein Engagement dann auch sichtbar honoriert.“

Appell für Kulturhalle

Dass Heckmann eine solche Ehrung „in außerordentlicher Weise“ verdiene, belegte dann Werner Besier in seiner Laudatio. „Dagegen bin ich ein ganz kleines Licht“, meinte er bescheiden – aber erinnerte sich gerne daran, wie Heckmann vor über 40 Jahren in seine damals neu eröffnete Hausarztpraxis kam. „Ich musste mich anstrengen, auf Augenhöhe zu kommen, den er ist ein Mann mit Führungsqualitäten, ein Alphatier, das weiß, wo es langgeht“, so Besier.

Zunächst als zweiter Kassier, dann als Schriftführer bei der „Teutonia“ engagiert, habe Heckmann den Feudenheimer Gesangverein 43 Jahre lang geführt und für ihn 34 Chorreisen organisiert. Doch nicht nur dieser Verein konnte vom, so Besier, „riesigen Organisationstalent und der großen Akribie“ des Geehrten profitieren. Nach dem Tod von Herbert Gutfleisch 1998 erklärte sich Heckmann bereit, die Verantwortung für den Betrieb der Kulturhalle zu übernehmen. „Und die hat er ganz toll geführt, bis 2019“, so Besier.

„Das ist schon eine Ehre, dass ich mich da einreihen darf“, bedankte sich Wilhelm Heckmann für die Auszeichnung, gab den Dank aber besonders an seine Frau weiter. „Ich habe es immer gerne getan“, betonte er, und „dass ich noch heute so gut dastehe“, so der 85-Jährige, sei seinem Hausarzt Werner Besier zu verdanken.

Besonders freue ihn, dass die Ehrung durch die CDU erfolge. Die habe er seit 1957 immer gewählt, aber eingetreten sei er bewusst nie: „Ich wollte unter den Kollegen nicht als schwarzer Bruder gelten“, so Heckmann. Allerdings nutzte er die Ehrung für einen Appell an die Kommunalpolitik, Geld in die Kulturhalle zu investieren. Es sei schon ein Kampf für die Feudenheimer gewesen, der Stadt diese Halle vor 45 Jahren „abzuringen“, so Heckmann: „Schieben Sie nötige Investitionen nicht auf, die Halle hat’s verdient“, mahnte Heckmann, ehe Jaewon Jung, Stipendiat des Richard-Wagner-Verbandes, den Abend mit Gaetano Donizetti „Liebestrank“, „La donna e mobile“ aus Verdis „Rigoletto“ und einem beeindruckenden „Nessun Dorma“ aus „Turandot“ von Giacomo Puccini beendete.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020