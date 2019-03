Ostermarkt am Rathausplatz

Die Bürgergemeinschaft Feudenheim lädt am Samstag, 6. April, von 10 bis 16 Uhr zum Ostermarkt auf dem Rathausplatz an der Hauptstraße. Unterschiedliche Stände werden sich dabei mit einem vielfältigen Angebot präsentieren. Die Feudenheimer Landfrauen haben dazu wieder ihren traditionellen Osterbrunnen mit frischen Grün und österlichen Schmuck gestaltet. Die kleine Eröffnungsfeier in der Ortsmitte wird von Familie Janiki musikalisch umrahmt, dazu gibt es Lieder und Verse zum Frühling,, einen kleinen Blumengruß, und Alois Putzer, der Vorsitzende des Geschichtsvereins, beleuchtet das Brauchtum des Osterbrunnens.

Zudem ruft die Bürgergemeinschaft jetzt alle Interessierten auf, den Ostermarkt mitzugestalten. Sie haben die Möglichkeit, sich mit einem bunten Programm einzubringen und so den Markt zu bereichern. Ansprechpartner ist Iris Freund, per Mail an iris.freund@bgm-feudenheim.de oder per Telefon unter 0621/ 49 46 12. scho

