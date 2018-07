Paletti präsentiert Sally & Pirelli

Anzeige

Sie hatten schon Auftritte im Zirkus Roncalli und im Zirkus Sarrasani und begeistern mit ihrer ulkigen Mischung aus Clownerie und Musik ein breites Publikum. Am heutigen Freitag, 20. Juli, 18 Uhr, sind Sally & Pirelli mit ihrer Show „Ramba Zamba“ zu Gast beim Kinder- und Jugendzirkus Paletti, Im Pfeifferswörth 28a. Spaß und heftige Zwerchfellattacken sind garantiert, wenn die beiden Künstler die Manege betreten. Das Comedy Action-Duo wurde an den renommierten Clownsschulen Dimitri in der Schweiz und Gaulier in Paris ausgebildet. Es wird auch musikalisch, denn die beiden teilen sich heute Abend die Bühne mit der vierköpfigen Band SaxShop. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Tickets unter www.ticketmates.de/shop/zirkus-paletti/ramba-zamba. dir