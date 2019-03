Pilotprojekt in Sachen Qualifikation

Besuch vom Bundesverband der Kindertagespflege bei InFamilia. © IF

Zwei Vertreter des Bundesverbands Kindertagespflege, die Bundesvorsitzende Inge Losch-Engler und Bundesgeschäftsführer Heiko Krause, statteten der Geschäftsstelle von InFamilia jetzt einen Besuch ab.

Der Bundesverband setzt sich für die Anerkennung der Kindertagespflege als familienergänzendes Bildungs- und Erziehungsangebot ein und unterstützt außerdem freie Träger wie den Verein InFamilia. Dieser bietet seit 2012 Kindertagespflege an. InFamilia betreibt derzeit in Feudenheim zwei und im Rhein-Neckar-Kreis sieben Kindertagespflegen, jeweils in Kooperation mit Städten, Gemeinden und den zuständigen Jugendämtern.

Bildungsangebot ausweiten

Bei dem Treffen sprach man unter anderem auch über die Erweiterung der Qualifizierungsangebote für Tagespflege-Personen. Die Inhalte könnten statt wie bisher in 160 fortan in 300 Unterrichtseinheiten von erfahrenen Referenten seitens InFamilia in einem Pilotprojekt „ProKindertagespflege“ im Rhein-Neckar-Kreis vermittelt werden. Das Projekt werde vom Bundesministerium für Familie und Soziales gefördert und sei auf drei Jahre bis 2021 ausgelegt. InFamilia könne sich vorstellen, diese Bildungsangebote auch der Stadt Mannheim zu offerieren.

Sandra Freudenberger-Nobili, die Geschäftsführerin von InFamilia, wies auf die noch immer nicht ausreichende Bezahlung in der Kindertagespflege hin, obwohl der Rhein-Neckar-Kreis die Sätze für die im Mai 2018 und im Januar 2019 deutlich angehoben habe.

Beim Besuch in Feudenheim lobten Lorsch-Engler und Krause InFamilia für ihre familiennahe Betreuung. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019