Poetische Lieder über das Leben

Vor allem ein Lied von Barbara durfte an diesem Abend nicht fehlen: „Göttingen“, das Lied, das als Beitrag zur deutsch-französischen Verständigung gefeiert wurde und der Sängerin 1964 den Durchbruch zum Erfolg brachte. Virginie interpretierte es in ihrer eigenen zurückhaltend charmanten Art mit einer wunderbaren mal sanft schwingenden, mal hart durchgreifenden Stimme. Meisterhaft beherrscht sie die Vortragskunst des Chansongesangs und führt zum Verständnis der französischen Texte mit kurzgefasster Übersetzung in die Lieder ein.

Raritäten von Edith Piaf

Neben dem frechen Klassiker „C’est si bon“ aus dem Jahre 1947 sang sie eher Raritäten von Edith Piaf, Serge Gainsbourg oder Charles Trenet und überraschte vor allem mit eigenen Chansons. Zweifellos wurde der in Bordeaux geborenen und seit vielen Jahren in Deutschland lebenden Virginie (seit Januar ist sie Geschäftsführerin des Mannheimer Institut Francais) das Schreiben von Geschichten, die aus dem Alltag gegriffen sind, zur Passion.

So wie ihre Chansontexte still verträumt und wehmütig aus dem Leben erzählen, so sensibel wurden sie von Jens Schlichting musikalisch umgesetzt. Dieser im Odenwald wirkende Musikpädagoge und Komponist begeisterte hier nicht nur durch eine sensible Vertonung, er ist auch ein vielseitiger hochkarätiger Pianist, der ein breites Spektrum von swingenden bis jazzigen Tönen in sein virtuoses Spiel einfließen lässt. Seit drei Jahren arbeitet er mit Virginie zusammen; als perfekt aufeinander eingestellten Team feilen sie an neuen Chansons und abendfüllenden Programmen.

Dieses war ihr erster Versuch, wie sie im anschließenden Gespräch zugaben. Etwas zahlreichere bekannte Chansons großer Interpreten und mehr mitreißender Schwung als stiller Melancholie zum Schluss hätte den Applaus mit Sicherheit jubelnder ausfallen lassen. Mit ihrer musikalischen Perfektion und ihrer meisterhaften Art der Darbietung sind Virginie und Jens Schlichting allemal vielversprechend.

