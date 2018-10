Pony-Projekt gefördert

Farina König (v.l.), Susanne Fuchs, Stefanie Will-Fischer, Stefan Fuchs. © if

Große Freude bei InFamilia: Der Verein erhielt jetzt einen Förderpreis von Fuchs Petrolub. Das weltbekannte Unternehmen will mit den Preisen Unterstützung bei der Überwindung von gesellschaftlichen Herausforderungen leisten, gemäß dem Motto „Hilfe für Menschen“ fördert Fuchs seit 2000 vorbildliche Initiativen und Projekte in sozialen Einrichtungen in Mannheim.

InFamilia e.V nutzt den Geldbetrag in Höhe von 5000 Euro als Zuschuss für das kreative soziale Projekt „Lernen mit Ponys!“ „Ponys statt Therapie“, das ist der Grundgedanke, Grundschulkinder sollen sich dabei neben der Freude auch noch eine Stärkung für den Schulalttag holen. Einmal in der Woche geht es dann nach den Hausaufgaben auf zum Pferdehof nach Wallstadt-Vogelstang, wo in die Lernwelt mit den tierischen Partnern wartet. Kompetente Trainer, weitgehend „tiergestützte Therapeuten“, unterstützen dieses Projekt vor Ort.

Gegen den Lernstress

InFamilia will mit diesem innovativen Pilotprojekt dem Schul- und Lernstress der Kinder begegnen. „Aktives Zusammensein mit Ponys und das Bewegen mit den Pferden dient nicht nur der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, sondern fördert ebenfalls die Erhaltung ihrer seelischen und körperlichen Gesundheit“, sagt Sandra Freudenberger-Nobili, Geschäftsführerin von InFamilia.

Zahlreiche Forschungen hätten gezeigt, dass der körperliche Kontakt mit Tieren sich beruhigend und stressreduzierend auf Kinder auswirkt. „Lernen mit Ponys“ sollen die Schüler zudem lehren, Verantwortung zu übernehmen und mehr Durchhaltevermögen zu erlangen. Anja von Dungen, langjährige Mitarbeiterin in der „Villa Morgentau“: „Wir erhoffen uns, den jungen Menschen durch die sozialen und persönlichen Entwicklungsschritte ein noch größeres Selbstwertgefühl zu vermitteln und ihre Lernmotivation zu erweitern.“ red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018