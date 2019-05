Predigtvorgespräch und Posaunen

Die Evangelische Gemeinde Feudenheim wieder ein zum Predigtvorgespräch mit Pfarrerin Dorothee Löhr am Donnerstag, 23. Mai, 18.30 bis 20 Uhr, im Pfarrhaus in der Arndtstraße 14. Thema ist der Predigttext für Sonntag, 26. Mai: Johannes 16,23b-33 Bilderbitte. Am selben Tag heißt es dann um 18 Uhr „American Classics, Gospels und Musicals“ in der Epiphaniaskirche. Mit Songs wie „Summertime” oder „Somewhere over the rainbow” lädt der Posaunenchor unter der Leitung von Alexander Fieres. auf einen abwechslungsreichen Streifzug durch die Klassiker der amerikanischen Popmusik ein. Namhafte Komponisten und Musiker wie etwa Leonard Bernstein oder Louis Armstrong dürfen da nicht fehlen. Eintritt auf Spendenbasis. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019