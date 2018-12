Programm für kommendes Jahr geplant

Richtig gemütlich wurde es bei der Weihnachtsfeier der Landfrauen Feudenheim in der Steubenklause, wo auch der übliche Treffpunkt des Vereins ist. „Von den 100 Mitgliedern sind heute 50 hier. Wir haben sogar zwei Söhne dabei, die beim Theaterstück mitmachen“, sagte Ingrid Heller vom Vorstandsteam.

Gleich zwei Programmhefte warteten auf die Besucherinnen der Feier: das für den Abend und das Bildungsprogramm fürs kommende Jahr, das der Feudenheimer mit dem Wallstädter Verein gemeinsam organisiert. Es wird wieder interessante Vorträge geben, zum Beispiel über „100 Jahre Frauenwahlrecht“. Beim Sommertagszug sind die Landfrauen an der Reihe, den Schneemann zu stellen, den Osterbrunnen wird ebenfalls wieder der Verein schmücken, und beim Maimarkt gibt es einen Landfrauen-Tag mit Chako Habekost. In den Räumen des DJB Steuben werden wieder mittwochs die Wirbelsäulengymnastik und die Zumba-Kurse stattfinden.

„Leute, die nicht genau wissen, was die Landfrauen machen, denken, man könne nur in den Verein eintreten, wenn man backen kann oder einen Acker besitzt“, sagte Zumba-Kursleiterin Susanne Spatz. „Tatsächlich haben wir noch eine Landwirtin im Verein. Auch meine Schwiegereltern hatten eine Landwirtschaft, sie waren die letzten in Feudenheim mit einem Pferdewagen auf dem Acker. Mein Mann wollte sich nicht ganz von der Landwirtschaft verabschieden, deshalb haben wir noch Schafe, Hühner und eine Streuobstwiese“, so Heller.

Im Abendprogramm der Feier gab es das zweiteilige Theaterstück „Ganz normale Weihnachten“, bei dem eine Familie zusammenkommt, die aus kauzigen Leuten besteht, die Dialekt sprechen wie „Tante Hedwisch“ und „Opa Otto“. Hier bewiesen die Landfrauen, dass sie ganz nebenbei ein Mundart-Theater eröffnen könnten.

Für Weihnachtslieder sorgte das Gesangsduo „Einfach wir“, Petra Ehmann und Alex Schmitt. Sie lernten sich bereits in Kindertagen kennen und beschlossen vor fünf Jahren, gemeinsam aufzutreten. „Unser Motto: Sie wünschen, wir covern“, so Ehmann. Die Landfrauen hatten sich „Silver Bells“ und „White Christmas“ gewünscht – und einen modernen Klassiker, der nicht fehlen darf: „Last Christmas“. Kge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018