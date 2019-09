Puppenspiel vom kleinen Maulwurf

Die Kultur-Events laden am Freitag, 20. September, zu einer Puppentheater-Aufführung im Epiphanias-Haus in der Andreas-Hofer-Straße 39. Um 15 Uhr beginnt dort das Puppenspiel „Die Geschichte vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hatte“. Die Mannheimer Puppenkünstlerin Maren Kaun setzt ihre eigens für das Stück in Hamburg handgefertigten Puppen dabei in Szene, das gleichnamige Buch von Werner Holzwarth (Text) und Wolf Erlbuch (Illustrationen) verzaubert Kinder ab drei Jahre und ihre Eltern, versprechen die Kultur-Events.

Karten für Kinder kosten über eventim sechs (Tageskasse acht) Euro, Erwachsene zahlen acht, an der Tageskasse zehn Euro. scho

