Regatta spannend bis zum Schluss

Narrebloos gegen Feuerwehr, Nilgänse auf der Flucht. © Geiler

Eine spannende Regatta in Paddelbooten gab es auch in diesem Jahr beim Sommerfest des Wassersportvereins Feudenheim (WSV) auf der Maulbeerinsel. Sechser-Teams von außerhalb des Vereins konnten sich anmelden und mitmachen. Bei dem Fest, das seit etwa 20 Jahren stattfindet, ist immer viel Stimmung auf dem Vereinsgelände und an der Boot-Anlegestelle am Neckar. „Wir erwarten um die 150 Gäste, schon gestern Abend gab es Dämmerschoppen mit Live-Musik“, sagte Philipp Friese vom WSV.

„Bei der Regatta machen Schulen und Vereine mit, darunter das Gymnasium und die Realschule Feudenheim. Rudern gehört hier zum Schulsport, es gibt Kajak-AG, und die Schulen lagern sogar ihre Boote in unserer Halle“, so Werner Gauch, erster Vorsitzender. Der Verein möchte damit die Schüler an den Wassersport heranführen, um junge Mitglieder zu werben. „Die Mitgliederzahlen wachsen zwar leicht, doch der Zuwachs kommt von Familien mit Kindern. Im Teenager-Alter hören die Jugendlichen meist auf mit dem Wassersport, und wir hoffen, dass sie Mitte bis Ende 20 wiederkommen“, fügte Friese hinzu.

Neuer Trend

Mit im einem Regatta-Boot saß Lehrer Klaus Gürtler: „Ich betreue das Ruder-Projekt an der Realschule. Es ist eine offene AG, an der die Schüler teilnehmen können, wann sie möchten. Bis zu 40 Mädchen und Jungs sind dabei, die Kanu fahren und Stand-Up-Paddling machen. Letzteres ist ein neuer Trend, bei dem stehend gepaddelt wird, und für den sich der Neckar gut eignet. „Man macht die Jugendlichen neugierig, indem man den Spaß im Wasser in den Vordergrund stellt. Einige entwickeln dann schließlich sportlichen Ehrgeiz.“

Bei der Regatta allerdings beteiligten sich nur die Lehrer. Neun Mannschaften mit je sechs Paddlern nahmen teil, außer der Realschule noch das Gymnasium, DJK, Feuerwehr, Narrebloos, Frauenfasnacht und die WSV-Damen. Realschule und DJK gingen mit zwei Mannschaften an den Start. Am frühen Nachmittag wurden die Paarungen ausgelost, danach startete die Regatta mit Einzelfahrten auf Zeit. Die Mannschaft mit dem schlechtesten Ergebnis kam nicht weiter, die restlichen acht traten in spannenden Ruder-Duellen mit KO-Runden an. Zwei WSV-Boote waren jeweils im Einsatz, am Ufer fand stets ein fliegender Wechsel der Mannschaften statt, was für viel Stimmung sorgte.

DJK-Team zum Sieger gekürt

Nach einer Viertelfinal- und Halbfinalrunde schafften es das DJK-Boot (mit den Fußball-Jungs) und das Pauker-Boot der Realschule ins Finale. Als Gewinner wurden schließlich die DJK-Jungs gekürt, die trotz Fußball-Trainings am Morgen noch genügend Kraft fürs Paddeln aufgebracht hatten. Den dritten Platz belegte die Narrebloos. kge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019