Rennen für Bäume

Nach zehnjähriger Pause lädt die Leichtathletikabteilung der DJK Feudenheim am 20. Juli zur dritten Auflage des Feudenheimer-Benefiz-Staffellaufs zugunsten des Klimaschutzes. Unter dem Motto „Baumläufer/-in gesucht“, laufen Staffelmannschaften „für ein gutes Klima, gegen CO2 und für eine bessere Zukunft“, so die Veranstalter. Für jede im Zeitraum von 18 bis 21 Uhr zurückgelegte Runde (ca. 900 Meter) wird über die Kinder- und Jugendorganisation „Plants for the Planet“ ein Baum gepflanzt. Zusätzlich wird die Leichtathletik-Abteilung für jede 20. Runde einer Mannschaft einen Klima-Baum innerhalb der Rhein- Neckar-Region pflanzen.

Teilnahme kostenlos

Daher hoffen die Mitglieder der Leichtathletikabteilung der DJK, dass viele junge und alte „Baumläufer“ dazu beitragen, dass am Ende möglichst viele Bäume gepflanzt werden können. Neben Staffelmannschaften, die aus acht bis zwölf Teilnehmern bestehen, sind auch Einzelläufer willkommen. Zugelassen sind alle Laufformen. Die Teilnahme ist kostenlos, der Lauf findet bei jedem Wetter statt. Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost, und es gibt Speisen und Getränke. Unterstützt wird der Lauf von der Klima Stiftung in Sinsheim, der Baumschule Huben und der Kinder- und Jugendorganisation „Plants for the Planet“.

Auskunft und Anmeldung bis zum 18. Juli bei Christoph Diehl, Tel. 0621/4962070 oder per Mail an christoph-diehl@gmx.de. scho

