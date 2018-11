Requiem von Verdi

Ein besonderes Werk der sakralen Musikliteratur steht in diesem Jahr auf dem Programm des geistlichen Konzerts, zu dem der Kirchen- und Oratorienchor von St. Peter und Paul am Sonntag, 25. November, 17 Uhr in die Pfarrkirche (Hauptstraße 49)lädt: die „Messa da Requiem“ von Giuseppe Verdi (1813-1901). Sie wurde von Verdi zum Tode des von ihm verehrten Schriftstellers Alessandro Manzoni komponierte, 1874 uraufgeführt. Der Chor präsentiert das Werk zusammen mit Concerto Vocale Bietigheim, einem renommierten Kammerchor, den der Feudenheimer Dirigent und musikalische Leiter des Abends, Alexander Letters, in seiner Heimatstadt gegründet hat und noch leitet.

Die Solopartien übernehmen Eva-Maria Hofheinz (Sopran), Thomas Nauwartat-Schultze (Altus), Octavio Yang (Tenor) und Georg Gädker (Bass), es spielt das Heidelberger Kantatenorchester. Karten zum Vorverkaufspreis von 20 Euro (Schüler und Studenten sieben Euro) gibt es bei allen Chormitgliedern, im Pfarrbüro, im Feudenheimer Buchladen, bei Optik Siegert, Von Sina und Schreibwaren Botsch. Der Preis an der Abendkasse beträgt 23 Euro (ermäßigt zehn Euro). scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018