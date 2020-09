Restkarten für Paletti-Konzert

Am Donnerstag, 19. November, kommen Kai Wingenfelder und Christof Stein-Schneider (Sänger und Gitarrist von Fury in Slaugtherhouse) auf Einladung der Viet Vo Dao Abteilung des ASV Feudenheim in den Zirkus Paletti. Ursprünglich war das Konzert in Epiphanias geplant, wurde nun aber in den Zirkus Paletti verlegt. Dadurch gibt es noch ein paar zusätzliche Tickets, die unter vietvodao@asv-feudenheim.de erworben werden können. Das Konzert wird zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit des ASV veranstaltet. Weitere Informationen unter Tel. 0175/576 7540.

