Rezepte von 1825

Die Feudenheimer Landfrauen konnten sich bei einem Besuch im Park der Vetter-Stiftung in Ilvesheim nicht nur über die Stiftung und ihre Ziele informieren, sie erfreuten sich auch an einem Open-Air-Vortrag über ein Kochbuch aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Die Stiftung, so erfuhren die Landfrauen von Antje Geiter, wurde von Heinrich Vetter gegründet, Stiftungszwecke sind die Förderung der Belange von Kirche, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Sozialem, Sport und Brauchtum – wobei man sich hierbei auf Mannheim konzentriert.

Zum Nachkochen

An den kurzen einführenden Vortrag schloss sich dann die Vorstellung des Buchs „Reben, Rebhuhn, Rebellion“ von Magdalena Christmann an, die 1825 ihre Rezepte aufgeschrieben hatte. Das Buch wurde verfasst vom Sternekoch Tristan Brandt, welcher in Mannheim im Opus V Küchenchef war, und Ulla Hoffmann, die als Wirtschaftskorrespondentin gearbeitet hat.

Die alten Rezepte, nach denen mitunter noch heute in gleicher Weise gekocht wird, erschienen den beiden eine Veröffentlichung wert. Tristan Brandt ließ sich nicht lange bitten, er vertiefte sich in Magdalenas Kochbuch und interpretierte die Pfälzer Rezepte auf seine ganz besondere Weise.

Mit Anekdoten gewürzt

Mit vielen Anekdoten gewürzt und mit Auszügen aus dem Werk von Magdalena Christmann veranschaulicht, erzählten abwechselnd Antje Geiter und Hartwig Trinkaus, beide von der Stiftung, den Landfrauen, was und wie damals gekocht wurde. Anschließend wurden die Gäste mit einem Stück Kirschenplotzer verwöhnt. Trotz Corona-Auflagen und einem von der Vetter-Stiftung erstellten Hygiene-Konzept, waren die Landfrauen begeistert von der schönen Atmosphäre im Park. Am Schluss bekam jede ein Kochbuch überreicht und ein kleines Leckerli, das Elisabeth Stroh gemacht hatte. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.08.2020