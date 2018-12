Romantische Klänge wie in einem italienischen Sommer

In zwei Jahren ist es soweit, dann feiert das Zupforchester Mandolinata Mannheim sein 100. Jubiläum. „Der Verein wurde 1920 gegründet, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Die Menschen sehnten sich nach dem Krieg nach etwas Romantischem, da passte die Mandoline. Sie ist klein, und man kann sie auf einen Ausflug in die Natur mitnehmen“, sagte Stadtrat Thomas Hornung zu Beginn des alljährlichen Mandolinata-Konzerts in der Kulturhalle, zu dem gut und gerne 200 Besucher gekommen waren. „Die Vorbereitungen für das Jubiläumskonzert in zwei Jahren laufen übrigens jetzt schon“, so Hornung.

Leicht und beschwingt

Bereits bei den ersten Tönen der Mandolinen dürften die Besucher verstehen, woraus die Romantik dieser Musik besteht, ihr Klang erinnert an Sommer in Italien. Auch wenn alles leicht und beschwingt klingt, ist es laut Christian Randl, erster Vorsitzender des Vereins, nicht einfach, Mandoline zu lernen. „Wie viele Vereine, suchen wir neue Mitglieder. Es gibt viele Aktionsmöglichkeiten bei uns im Orchester, zum Beispiel haben wir im vergangenen Mai das Eurofestival eröffnen dürfen“, so Randl. Und wem die Mandoline erst einmal zu schwierig ist, kann mit akustischer Gitarre beginnen, denn diese ist als Begleitinstrument vertreten.

Nicht nur das Ensemble unter der Leitung von Christopher Grafschmidt sorgte für musikalische Highlights, sondern auch zwei großartige Solisten. Die junge Sopranistin Theresa Bertrand, Schülerin der Musikschule Mannheim und Preisträgerin bei „Jugend musiziert“, sang drei Lieder von Schubert, darunter auch das „Ave Maria“.

Jamie Gordon Creek, der seit einigen Jahren das Orchester am Bass verstärkt und dessen Ziel es ist, hauptberuflich Orchestermusiker zu werden, gab ein Solo mit einem Kontrabasskonzert des böhmischen Komponisten Johann Baptist Vanhal (1739 bis 1813). Besonders stimmungsvoll erklang die Canzona nach alten Lautensätzen aus der Renaissance, nach einer Bearbeitung des zeitgenössischen Komponisten Marcel Wengler, Jazz schwang mit bei der Kantate „Sketch Book“ von Dominik Hackner, ebenfalls zeitgenössisch. Auch das Nachwuchsorchester „Pluck for Fun“ unter Leitung von Zacharias Zschenderlein durfte nicht fehlen, unter anderem mit „Happy“ von Pharell Williams.

Zum Gedenken an den im August dieses Jahres überraschend gestorbenen Dirigenten Arnold Sesterheim, der das Orchester nur zwei Jahre leitete und der bei den Mitgliedern sehr beliebt war, hatte Dirigent Christopher Grafschmidt eine Suite komponiert, indem er bekannte geistliche Gedichte vertont hatte. Dazu sang noch einmal Theresa Bertrand. „Doch Trauermusik sollte es nicht werden, es sind auch heitere Klänge dabei“, sagte Grafschmidt, „Das letzte Stück des Abends, The Song of Japanese Autumn, war eines von Sesterheims Lieblingsstücken.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018