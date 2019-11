Saalflugtag der Modellflieger

Der Badisch-Pfälzische Modellflugsportverein lädt am Sonntag, 17. November, von 10 bis 17 Uhr zu seinem Saalflugtag in die Gebrüder-Grimm-Schule. Die Organisatoren versprechen technische und fliegerische Leckerbissen aus allen Sparten der Hallenfliegerei. Vom nur ein Gramm schweren, elektrisch angetriebenen Wohnzimmerflieger bis zur fast ein Kilo wiegenden, originalgetreu nachgebildeten JU 52 erwartet die technisch Interessierten ein buntes Kaleidoskop an Modellen und Flugvorführungen. Zahlreiche hochkarätige Gastpiloten sind dabei, darunter deutsche und internationale Meister, die atemberaubende Flugakrobatik zeigen. Eintritt frei. scho

