Sänger halten in der Krise Kontakt

Schwere Zeiten für Vereine – und die erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: Der GV Teutonia hat sie in die Wege geleitet, als sich die Pandemie auch in Deutschland zusehends ausbreitete, bildete der Gesangverein noch vor dem Erlass von behördlichen Verordnungen einen Beraterstab und informierte aktive Chormitglieder und seine fördernden Unterstützer schriftlich über die nächsten Schritte. Schließlich standen zu diesem Zeitpunkt die anberaumte Jahreshauptversammlung, Chorproben und einige andere Veranstaltungen und Aktivitäten an. Diese wurden bis auf weiteres verlegt oder abgesagt.

Sofort nach Bekanntgabe der Kontaktsperre bildeten die Sänger ein weiteres Team: Die Mitglieder telefonierten untereinander und riefen auch fördernde Mitglieder an, um sich zu erkundigen, ob jemand Unterstützung brauche. Dies hielt der geschäftsführende Vorstand für besonders wichtig in dieser Zeit. Keiner soll sich alleine gelassen fühlen und wissen, dass er in und von der Gemeinschaft geholfen bekommt, falls er Hilfe braucht. Schließlich wird Zusammenhalt – nicht erst in der Krise – bei der Teutonia großgeschrieben. So bot der Verein schon zur letzten Kerwe seinen Mitgliedern, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, einen Fahrdienst an.

Schmerzhafter Abschied

Jetzt, da die Kontakteinschränkungen gelten, werden die Sänger per E-Mail und WhatsApp, per Post oder Telefonat über die Aktualität auf dem Laufenden gehalten. Besonders schmerzhaft war die Kontaktsperre für die GV-Gemeinschaft, als unlängst ein treuer Sangesfreund ohne den Chor zu Grabe getragen werden musste. Sobald es die Lage zulässt, werden sich die Sänger dann am Grab versammeln und von ihm Abschied nehmen, kündigte Dieter Kern, der Erste Vorsitzende, an. Auch die Besuche bei Jubilaren sind derzeit nicht möglich. Alles werde daher nun per Telefon geregelt und ebenfalls nachgeholt.

Ob die nächsten Veranstaltungen – am 1. Mai das Mailiedersingen und am 21. Mai das Vatertagstreffen in der Teutonia Schmiede – stattfinden können, lässt sich nicht vorhersehen. Der Chorauftritt des Kinderchors TeuTonies beim Osterbrunnen wurde abgesagt. Für den 27. Juni stünde dann ein Wunschkonzert auf dem Kalender, auch hier steht noch in den Sternen, ob es dazu kommen kann. Falls ja, dann fehle jedenfalls eine ausreichende Vorbereitung der Chöre. Was ausfallen musste, werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, so Dieter Kern. „Dafür haben auch alle Sänger Verständnis. Aber eines ist auch sicher: Wir stehen in den Startlöchern, und sobald es wieder möglich ist, geben die Sänger Gas – im Verein und in Feudenheim.“ scho

