Sänger können sich auf Jugend verlassen

Anzeige

Der GV Teutonia gehört schon seit Jahren zu den Aktivposten im Stadtteil. Bei der gut besuchten Jahreshauptveranstaltung zog der Vorstand um Vorsitzenden Dieter Kern ein positives Resümee und stellte stolz fest: Es gibt kaum eine Veranstaltung im Ort, bei der die Sänger nicht mitwirken. Hinzukommen die eigenen Veranstaltungen wie die Kerwescheuer, der Vatertag oder das Mailiedersingen. Gemeindefeste, Brauchtumsveranstaltungen oder Traditionelle Gedenkfeiern wie der Volkstrauertag oder die Weihnachtsandacht auf dem Feudenheimer Friedhof, Einweihungen oder Anfragen von befreundeten Vereinen, der GV Teutonia ist stets ein verlässlicher Partner.

Dass dies auch so bleibt, wurden mit dem Jugendchor TeuTones schon die ersten Weichen gestellt. Diese haben bereits musikalische Verpflichtungen für den Verein übernommen, indem sie unter anderem die Gedenkfeier am Volkstrauertag musikalisch in beeindruckender Weise gestaltet hatten. Fast vollzählig waren sie auch an der heutigen Hauptversammlung anwesend und erhielten für ihre Leistungen im zurückliegenden Jahr langanhaltenden Applaus der anwesenden Mitglieder. „Das ist der richtige Weg“ so der 1. Vorsitzende. Der Fortbestand des Vereins wird durch die Bildung weiterer Chorgattungen gesichert.

In Zukunft werde man verstärkt auf die Zusammenarbeit junger Chorleiter bauen, die sich zur Bildung neuer Chorgattungen im Verein einbringen werden. Dadurch werde man das musikalische Angebot erweitern und neue Mitglieder gewinnen, die den Verein nicht nur gesanglich verstärken, sondern auch bei den Veranstaltungen mitarbeiten. Denn schon immer stehen Vereine wie der GV Teutonia auf mehreren Säulen – die musikalischen Aktivitäten und gesellschaftliche Beteiligung. Das Aufrechthalten der Veranstaltungen ist also unverzichtbar, wenn man im Ort wahrgenommen werden will. Dazu gehört auch das öffentliche Angebot zum Singen, beispielsweise das Mailiedersingen auf dem Rathausplatz.