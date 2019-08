Sandner-Schmitt bleibt im Rat

Die Freien Demokraten Mannheim schlagen erneut Altstadträtin Birgit Sandner-Schmitt für den Bezirksbeirat Feudenheim vor. Bereits seit vielen Jahren vertritt die Feudenheimerin die FDP im Gremium. „Ich freue mich, dass ich mich auch weiterhin für ein lebenswertes Feudenheim als Bezirksbeirätin einsetzen darf, denn die Themen sind vielfältig“, betont die Stadtteil-Politikerin. Als Schwerpunkte setzte die FDP den verbesserten Lärmschutz an der Riedbahnstrecke, eine Verbesserung des Straßenzustands in Alt-Feudenheim und mehr Kindergarten- und Schulkindbetreuungsplätze. „Was wir nicht brauchen, sind massive Eingriffe ins Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au“, so die FDP-Bezirksbeirätin. scho

