Sauveur bittet auf die Couch

Die Musikkaberettistin Madeleine Sauveur startet in Zusammenarbeit mit Feudenheimer Kultur-Events am Freitag, 19. Oktober, 20 Uhr, ihr neues Show-Format „Die Grüne Couch“. Am Vorabend der Feudenheimer Kerwe hat sie im Foyer der Kulturhalle, Spessartstr. 24-28, Wolf Mihm zu Gast. Der Sänger und Gitarrist war lange Zeit Teil des Duos Wolf & Bleuel, das vor allem in der Rhön Kultstatus erlangte. Die Gastgeberin möchte im Gespräch mit ihren Gästen Verborgenes hervorholen, Unbekanntes bekannt machen und das Publikum durch einen Abend voller Überraschungen führen. Mit dabei ist Clemens Maria Kitschen, der Madeleine Sauveur bei ihren Programmen am Klavier begleitet. Der Eintritt kostet 20 Euro im Vorverkauf (Tel. 0172/7 24 25 69) und 24 Euro an der Abendkassen. dir

