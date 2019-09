Schlagerparty beim Lallehaag

Die Löwenjäger in Käfertal haben schon lange Erfolg damit – nun soll es auch in Feudenheim eine Schlagerparty geben, ausgerichtet von den Karnevalisten des Lallehaag. Sie laden dazu am Freitag, 20. September, ab 19.30 Uhr in ihr Vereinsheim in der Feldstraße 134 in Feudenheim ein. Verstärkung kommt aus Käfertal, nämlich Löwenjäger-Präsident Bernd Nauwartat, bekannt auch als Sänger im Capitol.

Gemeinsam mit seinen Capitol-Kollegen Jeannette Friedrich und Dieter Scheithe will Nauwartat Hits der 1970-er Jahre wieder aufleben lassen. Das Publikum darf in Schlaghosen und Plateauschuhen kommen und in Erinnerungen schwelgen, wenn es heißt „Du kannst nicht immer 17 sein“, wenn eine „Fiesta Mexicana“ gefeiert wird oder der „Zug nach Nirgendwo“ fährt. Tickets zum Preis von zwölf Euro gibt es bei der Brunnen-Apotheke und bei Zigarren Behm. pwr

