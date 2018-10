Schlumbel verbringt Nacht im Prinz Max

Auch dieses Jahr wurde die Kerweschlumbel von ihrem angestammten Platz am Rathaus entwendet, das hat Tradition bei der Feudenheimer Kerwe. Nachdem sich im Vorjahr die Landfrauen als Entführer bekannt hatten, meldeten sich diesmal die Damen der Feudenheimer Frauenfasnacht per Facebook-Video beim Kerwerverein. Doch wie sie ins Rathaus gekommen waren, das wollten die Entführerinnen um Ilona Kourschil im Gespräch mit dieser Zeitung nicht verraten, nur so viel: „Frauen haben Fähigkeiten, die Männer nicht haben.“

19 Frauen steckten hinter dem Komplott, und dass Kerwebürgermeisterin Irmi Benz völlig ahnungslos gewesen sein soll, wollte ihr am Sonntagmorgen keiner so richtig abnehmen. Jedenfalls versicherten die Entführerinnen, dass die Kerweschlumbel die Nacht sicher ganz in der Nähe im Prinz Max verbracht habe und unversehrt sei. Die Verhandlungen um die Auslösung gestalteten sich aber dann doch etwas kompliziert. Denn statt Bier forderten die Fasnachtsfrauen Sekt, das ergab am Ende zwei Kartons, „also zwei Gläser Sekt für jede von uns“, rechnete Ilona Kourschil um.

Für nächstes Jahr wünschen sich die Damen von der Frauenfasnacht statt der Schlumbel übrigens einen Kerweborsch am Rathaus. Für das närrische 22. Kerwe-Jubiläum spendeten sie den Betrag von 22,22 Euro und legten noch 100 Euro obendrauf. „Hervorragend“, freute sich die Kerwevereinsvorsitzende Kerstin Bäumer. „Besser geht’s ja gar nicht“. dir

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018