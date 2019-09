Schöner Blick über den Stadtteil

Da hatten sich die Organisatoren etwas wirklich Schönes ausgedacht: Zum Tag des offenen Denkmals gewährte die Kulturkirche Epiphanias den Besuchern einen Blick vom aufwändig restaurierten Kirchturm über Feudenheim. „Die Arbeiten bei der Restaurierung des Glockenturms gingen zügig voran, aber auch hier waren die Schäden immens. Insbesondere im oberen Teil des Turmes musste eingeschalt und mit Spritzbeton verfüllt werden“, berichtete Werner Bessier vom Verein Förderer Epiphanias über die Vorgehensweise.

Dies habe die Ausgaben erhöht. „Dadurch wurden im Gegensatz zur Sanierung der Kirche die veranschlagten Kosten überschritten. Aber dank vieler Spenden und der Unterstützung durch die Deutsche Stiftung für Denkmalschutz und das Landesamt für Denkmalpflege wurde das Vorhaben finanziert“, sagte Bessier.

Aufwendig wurde auch die Aufhängung der Glocken saniert, wie ein Blick in das Geläut unterstrich. Für die fünf Klangkörper wurden nach 54 Jahren neue Joche gebraucht, die Klöppel wurden erneuert. Die Läutemaschine, die Glockensteuerung und die Schallläden wurden entsprechend umgerüstet und montiert. Auch für diese Kosten konnten Zuschüsse der Denkmalpflege gewonnen werden“, ergänzte Bessier.

Falken und Dohlen nisten im Turm

Ein Blick über Feudenheim und die nähere Umgebung entschädigte die Besucher, die die schmalen Treppenstufen erklommen hatten. „Eigentlich hätte der Turm ja abgerissen werden sollen. Aber jetzt steht er nach 13-monatiger Arbeit wieder in altem Glanz da“, meinte Bessier. Sogar die alte Brettstruktur im Beton des 28 Meter hohen Turms wurde sorgfältig wiederhergestellt. Etwa auf halber Höhe sind Nistkästen für Turmfalken und Dohlen aufgestellt. „Diese werden von den Vögeln auch angenommen“, berichtete der Vereinsvorsitzende.

Zu diesem besonderen Anlass gab es auch „Kultur unterm Turm“, wie es Ellen Weinel vom Ensemble „Flaute cantabile“ ausdrückte. Christina Klose, Josephine Janicki und Claudia Stein ergänzten das Flötenquartett, das das Konzert kurzerhand in die Kirche verlegte, um die Instrumente nicht der kalten Witterung auszusetzen. „Aber auch hier in der Kirche sind wir doch unter dem Turm. Damit kann der Titel des Konzerts auch so bestehen bleiben“, stellte Weinel, die das Konzert auch einfühlsam moderierte, fest.

Reise in die Vergangenheit

Eine musikalische Reise durch mehrere Kontinente und in die Welt der Tiere nahm seinen Anfang in einer afrikanischen Suite von Sören Sieg, dem ein Square Dance von Alan Rosenheck folgte. Mit dem Komponisten Pergolesi ging es zurück ins 18. Jahrhundert. Mit dem Gürteltier- Tango begann die tierische musikalische Reise. „Der Vogelfänger bin ich ja“ von Mozart kam den Zuhörern sehr bekannt vor.

Ein Arrangement des „kleinen weißen Esels“ von Jaques Ibert und das Lied vom Glühwürmchen von Paul Lincke und „Ich wollt, ich wär ein Huhn“ beendete die Reise durch die Tierwelt. Zum Abschluss begeisterten die vier Musikerinnen noch mit einem Gospel für Akkordeon und drei Flöten. Der Beifall zeigte, dass es den Zuhörern mindestens gefallen hatte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019