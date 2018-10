Schönes passend zur Jahreszeit

Mit vielen Ständen rund um das Kunsthandwerk feierten die Feudenheimer Landfrauen ihren Herbstmarkt. „Es ist bereits die neunte Veranstaltung in diesem Rahmen“, berichtete Ingrid Heller. Zur Stärkung empfingen die erste Vorsitzende und ihr Team die Besucher passend zur Jahreszeit mit selbst gemachter Kartoffelsuppe und Dampfnudeln im evangelischen Gemeindehaus an der Eberbacherstraße 3.

Süßes bei der Kaffeestunde

Für den süßen Appetit gab es zum Nachschlag Kaffee und hausgemachte Kuchen bei Elvira Rihm. Sie sei seit 21 Jahren bei den Landfrauen aktiv. „Es ist schön, so viele Besucher zu begrüßen“, wie sie betonte. Zum ersten Mal aktiv auf dem Herbstfest war dagegen Melanie Butzmann, die am Spezialitätentisch der Landfrauen Honig, Marmelade und Kekse zum Verkauf anbot. „Die Kräuter sind dagegen aus meinem Garten“, berichtete Ingrid Heller.

Während Heike Jung mit Sachen für Hundebedarf um die Gunst der Käufer warb, bot Monique Ossig Keramikkunst auf dem Herbstmarkt an. Sie sei als Ausstellerin extra aus Kaiserslautern gekommen. Seit acht Jahren nehme sie regelmäßig an dieser Veranstaltung teil, wie sie erzählte. „Wir haben früher in der Nachbarschaft gewohnt,“ meinte Ossig.

Die Kinder wohnten noch in Feudenheim, „deshalb ist die Verbindung nie abgerissen.“ Monika Lackas zählt sich ebenso zum Stamm der Aussteller. Mit Serviettentechnik hatte sie Grußkarten und Stoffbeutel gefertigt. „Wir kennen uns noch von früher“, meinte Heller. Gemeinsam hätten sie 47 Arbeitsjahre geteilt. Auf eine eben erst gestartete Karriere kann Konditormeisterin Dorothea Weibel verweisen. Vor zwei Jahren hat sie den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Auf dem Herbstmarkt wurde die Ilvesheimerin am Süßwarenstand durch ihre Mutter Regina vertreten.

Kerzenständer aus Baumscheiben hatte dagegen Albert Michael Veyel kunstfertig hergestellt. „Seit sechs Jahren betreibe ich das Hobby als Ausgleich“, wie der Schreiner verriet. Seine Handwerkskunst war mehr als nur ein kurzes Verweilen wert. In der Kinderecke hatte Inge Köbke die Interessen des Nachwuchses fest im Blick. „Wir betreiben seit zwei Jahren den Kinderladen Minou in Feudenheim“, erläuterte sie. „Wir wollen uns hier dem Publikum näher vorstellen“, wie sie unterstrich. Gleiches galt für das Team von Lydia Biedermann, das für die katholische Sozialstation nicht nur einen eigenen Stand mit Handwerkskunst betrieb, sondern auch über die Pflegedienstleistungen der Sozialstation informierte. jba

