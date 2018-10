Schwung mit Strauß

Ein Blick nach vorn voller Elan und Energie: Das Johann-Strauß-Orchester Kurpfalz unter seinem Manager Frank Ringleb will dabei mit gutem Beispiel vorangehen und lädt erneut zu einem schwungvoll-heiteren Neujahrskonzert in die Kulturhalle Feudenheim am Samstag, 29. Dezember, um 16 Uhr ein. Eintrittskarten gibt es ab sofort an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Blick geht Richtung Italien

Das Konzert hat jahrelange Tradition. Vor ständig ausverkauftem Haus ist es dem Orchester gelungen, eine Fangemeinde für das „schwere Leichte“ zu installieren. Durch Professionalität, Temperament und Spielfreude schafft es das Johann-Strauß-Orchester Kurpfalz jedes Jahr aufs Neue, sein Publikum zu begeistern.

Das Programm zum diesjährigen Jahreswechsel steht unter dem Titel: „Wo die Citronen blüh’n“, es wirft also einen Blick in Richtung Italien. Mit Amelia Scicolone und Christopher Diffey hat das „Johann-Strauß-Orchester Kurpfalz“ zwei hochkarätige Solisten für das Konzert verpflichtet.

Von Lehár bis Filmschlager

Der musikalische Bogen des Programms, der von Orchester-Gründer Frank Ringleb moderiert wird, ist weit gespannt. Von den Bahnbrechern der gehobenen Unterhaltungsmusik wie Lehár, Kálmán und Strauß-Dynastie reicht er über Unterhaltungsmusik der 1950er Jahre und UFA-Tonfilmschlager bis hin zu Klassikern der amerikanischen Filmmusik. red

