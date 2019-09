Segel sorgt für Schatten

Monika Kaspar (v.l.), Sina Mönch, Karen Schweser, Aylin Kurtov, Sandra Freudenberger-Nobili, Kai Weckesser, Walter Ampersberger mit Kindern. © IF

Selbst in der größten Hitze des Tages haben es die Kinder der Feudenheimer Tagespflege InFamilia schön schattig. Dafür sorgt eine Spende des Raumausstattermeisters Walter Ampersberger, der der Villa Sonnenschein des gemeinnützigen Vereines InFamilia ein UV-beständiges Sonnensegel schenkte. „Ich bin froh, dass wir hier in Feudenheim zwei so gelungene familiennahe Betreuungsangebote für die Kleinsten haben“, begründete der der Handwerksmeister seine gute Gabe, schließlich müssten die Mädchen und Jungs auch im Sommer draußen spielen können und brauchten Schatten.

„Gelungene Überraschung“

Die Vorsitzenden des Vereins InFamilia, Sandra Freudenberger-Nobili und Udo Nobili, sind dankbar: „Walter Ampersberger hat uns eine gelungene Überraschung bereitet.“ Die Betreuung der bis Dreijährigen existiert bereits seit sieben Jahren und erfreue sich großer Beliebtheit, so der Verein. In den beiden benachbarten Häusern, der Villa Sonnenschein und Villa Mondschein, werden einige Plätze frei. Interessenten können sich bei dem freien gemeinnützigen Träger InFamilia melden unter Tel. 0621/71632630. scho

