Sinfoniekonzert in Epiphanias

Das Sinfonieorchester der Musikfreunde Heidelberg kommt zu einem Konzert mit dem Mannheimer Kinder- und Jugendchor „Doremi“ nach Feudenheim. Der Abend mit Werken von Dmitri Kabalewski findet am Sonntag, 10. Februar, um 17 Uhr in der Kulturkirche Epiphanias, Andreas-Hofer-Straße 39, statt. Dabei erklingen unter anderem die heitere Ouvertüre zur Oper „Colas Breugnon“ sowie die Komödianten-Suite. Der Mannheimer Kinder- und Jugendchor „Doremi“ wird mit dem Orchester drei Lieder in russischer Sprache aufführen. Die Fassungen für Chor und Orchester sind verschollen und werden erstmals in Deutschland und nach dem Original instrumentiert aufgeführt.

Für das Konzert Nr. 3 in D-Dur für Klavier und Orchester („Für die Jugend“) konnten die Musikfreunde den Pianisten Stanislav Novitskij gewinnen. Der Eintritt ist frei. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.02.2019