So bunt wie der Stadtteil

Auch in diesem Jahr war wieder Party angesagt auf den drei Bühnen, die an den gewohnten Orten zu finden waren. Schon am frühen Abend wurde es eng an der Bühne am Ochsen. Dort spielte N.S.A. – natürlich nicht der Geheimdienst, sondern die Noisy Sound Agents, eine Band aus der Region, mit Rock-Klassikern wie „It’s My Life“ von Bon Jovi oder „I Shot The Sheriff“ von Eric Clapton.

Chris Cosmo macht Abstecher

„Ich komme aus Edigheim und bin auch wegen der Band hier. Die Musiker sind etwas älter, das kommt beim Ü40-Publikum gut an“, sagte Markus Gelbrich. Nach N.S.A. war die Band Audio Feel zu hören, schon von weitem zu erkennen an schrillen Neon-Hosenträgern. Die jungen Musiker aus Bürstadt unterhielten das Publikum ebenfalls mit Rock, darunter auch etwas neuere Lieder wie „Price Tag“ von Jessie J, das die Band „rockig“ interpretierte.

Auf der Bühne am Badischen Hof gab Cris Cosmo ein abendfüllendes Konzert, das lediglich vom Feuerwerk unterbrochen wurde. Der Musiker und seine Band befinden sich gerade auf ihrer „Namaste-Clubtour“ durch Deutschland, der Club wurde an diesem Abend glatt gegen die Kerwebühne ausgetauscht.

„Ich mag Cris Cosmo, weil er immer viel Stimmung macht und mit dem Publikum interagiert. Die Kinder mögen ihn auch“, so Nicole aus Ilvesheim. Der Sänger begeisterte vor allem das jüngere Publikum mit seinen Raggae- und Latino-Rhythmen, kombiniert mit stets politisch korrekten Texten wie „YOLO - You only live once“ oder „du bist unik“.

Ein ebenso abendfüllendes Programm gab es am anderen Ende der Hauptstraße. Auf der Bühne vor der VR-Bank spielte der absolute Kerwe-Klassiker: Just for Fun. Ordentlich getanzt wurde zu Rock’n’Roll - Titeln wie „Good Golly Miss Molly“ von Little Richard oder „Schickeria“ von der Spider Murphy Gang. „Das Schöne an dieser Musik ist, dass sie ohne elektronische Zusatzmittel auskommt. Wir hören sie auch privat sehr gern“, sagte Volker, der mit seiner Frau Iris vom Lindenhof gekommen war.

Spontanes Tänzchen

Einige Rock’n’Roller nutzten die Gelegenheit zum Tanzen, darunter auch Willi und Beate Eickelbaum aus Feudenheim: „Aufgewachsen sind wir mit Pink Floyd, aber vor zehn Jahren haben wir mit dem Rock’n’Roll-Tanzen angefangen.“ Und weiter ging es mit „Kansas City“, während beim guten alten „Stand By Me“ weniger getanzt, sondern viel mehr mitgesungen wurde.

