Solidarität mit den indigenen Völkern Südamerikas

Mit Vorträgen, Diskussionen, Konzerten und Ausstellungen vergegenwärtigt das Festival Abya Yala alljährlich die aktuelle politische Entwicklung in Lateinamerika und erinnert an den Kampf der Urbevölkerung um ihre angestammten Rechte. Das inzwischen siebte Festival ging nun in der Kulturkirche Epiphanias zu Ende. Auf Einladung des Vereins Kulturtreff Altes Rathaus waren die beiden chilenischen Abya Yala-Initiatoren Juan Miranda und Pancho Mendez nach Feudenheim gekommen. Mit der Sängerin Lilofee Bittrich, der Rezitatorin Leila Schürle und dem Musiker Roberto Alberto bereiteten sie den vielen Besuchern einen beeindruckenden Abend voller Musik, Poesie und Malerei.

Zweifellos erleben die mittel- und südamerikanischen Länder bis heute eine Herrschaft der Diktatur und Willkür. Ob es die Eroberungen der spanischen Conquistadores waren, die sich im 16. Jahrhundert auf der Jagd nach Gold, Silber und Ansehen die Urbevölkerung unterordneten, ob es die radikale Militärdiktatur in Chile unter Pinochet in den 1970er Jahren oder die derzeitige Regierung Brasiliens und Venezuelas ist, immer wird die Bevölkerung unterdrückt, bedroht und nicht selten gezwungen, zu fliehen.

Aktionen von Mannheim aus

Auch Juan Miranda und Pancho Mendez haben Zuflucht gesucht und sind in Mannheim gelandet. Von hier aus kämpfen sie für ihre Heimat, informieren über die aktuelle Lage und erinnern durch Poesie und Gesang an das Schicksal Chiles.

„Blau waren unsere Flüsse und Seen, grün unsere Wälder, Weiden und Berge, schwarz unsere sternenklaren Nächte, rot unser kräftig fließendes Blut – und dann kamen sie, die Herren des Fortschritts mit der Pest und dem Kreuz, brachten Demütigungen und endloses Sterben. 527 Jahre bekehrender Kreuze, erdrückender Gebote, versprochener Paradiese, irdischer Hölle“ – erschütternder hätte Pancho Mendez die Unterwerfung Lateinamerikas durch die Conquistadores nicht in Verse fassen können. Auf Spanisch las er sie vor, während Leila Schürle sie in deutscher Übersetzung wirken ließ. Und der verhaltene Klang der Panflöte von Roberto Alberto trug die Worte in weite Ferne bis über die Höhen der Anden.

Vielsagende, oft erschreckende Gedichte hat Pancho Mendez hier über seine Eindrücke aus der Pinochet-Zeit geschrieben – Gedichte, die nach Gerechtigkeit, Solidarität schreien, aber immer einen Funken Hoffnung in sich tragen. Zu alldem liefen (Dank der Technik von Tilman Claas) Bilder der Künstlerin Kiyen Claveria Aguas über die Leinwand und ergänzten ihre kleine Ausstellung an den Wänden der Epiphaniaskirche. Die junge Chilenin, die dem Urstamm der Mapuche entspringt, verarbeitet in ihren Wandsprayen und Malereien ausschließlich Motive und Muster der indigenen Völker Südamerikas.

Mapuche heißt übersetzt „Menschen der Erde“ und deutet auf deren enge Verbundenheit mit dem Land ihrer Ahnen hin. Bereits mit den spanischen Eroberern lieferten sie sich erbitterte, aber erfolgreiche Kämpfe. Heute fordern die rund 1,5 Millionen übriggebliebenen Mapuche die Rückgabe ihrer einst vereinnahmten angestammten Territorien und eine Anerkennung ihrer Rechte und Kultur. Eine UN- und eine ILO-Konvention zum Schutz indigener Rechte besteht seit 1989.

Der zweite Teil des Abends war ganz den Liedern gewidmet, die bis heute in Chile und Peru gesungen werden. Die traditionellen Volkslieder der Folklore-Musikerin Violeta Parra oder die typischen Tänze der Huayno oder Carnevalito verbreiteten – wunderbar gesungen von Lilofee Bittrich und sensibel begleitet von Gitarre, Panflöte oder Quena von Roberto Alberto – Ruhe und Geborgenheit. Ganz anders dann der Gesang von Juan Miranda, der den unverwechselbaren Einfluss der Spanier widerspiegelte.

Rau und laut klagend, wie der begleitende Gesang der Flamencotänzer, klangen seine Lieder zur Gitarre oder zur hellen Charango, luden ein zum rhythmischen Händeklatschen oder gar zum Tanzen. Zurufe kamen aus dem Publikum, und am Ende wogte die Epiphaniaskirche im Takt der Corridos und Tonadas. Eindrucksvoller hätte die vielfältige Kultur und Problematik der lateinamerikanischen Länder nicht lebendig gemacht werden können.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019