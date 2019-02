Spannende Mordgeschichte und Lyrik vom Leben

Die Wintergeschichte „Die steinerne Matratze“, die Mathias Wendel im Rahmen der Feudenheimer Kulturevents im Café Maije las, funktioniert ähnlich wie die Krimis, bei denen der Zuschauer von Beginn an den Täter kennt. Die Geschichte lebt von der Psychopathologie der Serienkillerin Verna und der Rückblende auf ihr Trauma.

In einer bestimmten Nacht beginnt die krankhafte Veränderung des Seelenlebens der Hauptfigur. Was Bob, „Herzensbrecher, Footballspieler, Schrank und Angeber mit schiefem Jocker-Lächeln“, der 14-Jährigen in der Schulballnacht antut, prägt das Leben der brillanten Schülerin und Stipendiatin. Danach entwickelt die traumatisierte Verna den Hang dazu, Männer auszunutzen. Sie findet einen Weg, zu finanzieller Sicherheit zu kommen und dabei niemand zu nah an sich heranzulassen. Während ihrer Ausbildung als Physiotherapeutin lebt Verna von den Zuwendungen eines verheirateten Manns und zieht sich so „am eigenen Schopf aus dem Sumpf“, wie es am Anfang der Geschichte heißt. Um in den USA zu finanzieller Sicherheit zu kommen, geht sie aber auch noch brutalere Wege.

Weil die schöne, junge Frau im damaligen Rechtsstaat als verführte Minderjährige gilt, bringt sie wie andere Gesetzesbrecherin im Erziehungsheim ihr Kind zur Welt. Auf einem Kreuzfahrschiff trifft sie Bob 50 Jahre später als Rentnerin wieder. Die Frage, ob sie zur Mörderin werden soll, treibt sie auf der Reise um.

Die Handlung bleibt spannend und unvorhersehbar. Die Gewissenskonflikte der Hauptfigur machen ihr diese Entscheidung nicht einfach. Magret Atwood recherchierte detailreich zur Rechtsgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als man sich als minderjährige Frau strafbar machte, wenn man ein uneheliches Kind bekam. Sexualstraftaten wurden weit weniger strafrechtlich verfolgt und deutlich milder bestraft. Im Unterschied zu ihr hatte Bob seine große Liebe geheiratet, Jura studiert und drei Kinder bekommen. „Er konnte davon gehen ganz ohne Konsequenzen und Reue, während ihr ganzes Leben von diesem Zeitpunkt an verzerrt war“, heißt der Schlüssel zu ihren Mordfantasien.

Die Kurzgeschichte erzählt am Beispiel von Verna ein Leben mit überkommenen Werten, die sich auch im Gesetzbuch niederschlagen. Das ernste Thema wird durch den Stil der Tragikomödie leichter. Die Autorin schafft mit Verna eine skurrile Figur mit paradoxen Gedanken. „Es ist armeselig, es ist grausam, es ist normal“, denkt sich Verna, als sie über ihr Morden nachdenkt.

Wendel liest seit vier Jahren Wintergeschichten auf verschiedenen Kulturevents. „Winter“, das bedeutet auch Lebensabend, Sterben und hat mit Tod zu tun, was Thema in diesem Jahr ist, wie Wendel sagt. Auch die Lesung von Lyrik von Silvia Bovenschen und Konrad Bayer handeln vom Altern, Krankheit und erlauben dem Publikum, sich ans Leben und das erlebte Glück zu erinnern. jug

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019