Spaziergang über den Friedhof

Der Verein für Ortsgeschichte Feudenheim lädt am 14. September um 15 Uhr ein zum Baumspaziergang über den Feudenheimer Friedhof. Dieser hat viele beeindruckende Bäume aufzuweisen. Mit Tobias Schüpferling, dem Baumexperten der Friedhöfe Mannheim, wird der Verein nun schon zum zweiten Mal über den Friedhof laufen und Interessantes über Baumarten, ihre Pflege und mögliche Krankheiten, Habitate, Empfindlichkeiten und Besonderheiten erfahren, die Schüpferling in seiner unnachahmlichen Art stets höchst amüsant vermittelt. Treffpunkt ist der Haupteingang des Friedhofs in der Talstraße. Eintritt frei, um Spenden und eine Anmeldung unter Tel. 0621/79 41 95 oder per Mail an alois_putzer@web.de wird gebeten. scho

