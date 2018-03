Spende belohnt Freude am Experimentieren

Anzeige

Ehemalige machen Ausbildung

„Es freut mich, dass das Feudenheim-Gymnasium die Partnerschule von Roche ist. Wir haben ehemalige Schüler von hier, die nun ein duales Studium oder eine Ausbildung machen“, fügte Elke Schwing hinzu. „Roche hat 85 Ausbildungsplätze in 15 Berufen zu vergeben, dafür erreichen uns 2000 Bewerbungen. Wir bieten Schülern Praktika und Werksführungen an, damit sie möglichst früh einen Einblick in die Arbeit bekommen – Experimentieren inklusive.“ Letzteres stand auch bei der Chemie-AG der fünften Klassen im Mittelpunkt.

„Eigentlich beginnt der Chemieunterricht erst in der achten Klasse, trotzdem wollten 60 Kinder mitmachen. 36 haben wir aufnehmen können“, sagte Chemie-Lehrerin Katja Eisel-Rebscher bei der Kolben-Übergabe im Chemieraum. Die Schüler trugen allesamt weiße Laboranten-Kittel. „Auch durften sie im Rahmen der AG ihr Wissen an die vierten Klassen weitergeben und in die Rolle der Lehrer schlüpfen“, so Eisel-Rebscher. Eine der ehemaligen Viertklässler ist Laura Bross. „Mir hat das Praktikum als Grundschülerin so gut gefallen, dass ich mich für die AG angemeldet habe“, erzählte sie. „An Chemie mag ich, dass es so viele Sachen gibt, mit denen man experimentieren kann.“ kge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.03.2018