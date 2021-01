Sport beim ASV online möglich

Der ASV Feudenheim möchte auch 2021 wieder Menschen bewegen. Wenn dies dann in Präsenz möglich wird, treffen sich die Sportler in der ASV-Halle in der Lauffener Straße 27, unter Einhaltung aller Hygiene-Vorschriften. Weiterhin werden die Angebote live online und/oder per Video gemacht, Letztere können zu jeder Zeit genutzt werden. Das vielfältige Sportangebot finden Interessierte unter asv-feudenheim.de unter dem Punkt „Fitness“. Der Verein sendet alle Infos und das aktuelle Wochenprogramm per E-Mail zu, eine kurze Mail an ilona.kramm@asv-feudenheim.de oder werner.otreba@asv-feudenheim.de genügt.

Beim ASV kann auch mit einer 10er Karte trainiert werden, dazu ist keine Mitgliedschaft notwendig. Ab Februar 2021 sind wieder 10er Karten für Yoga erhältlich. Der Kurs Vinyasa Power Yoga für Anfänger findet sonntags zwischen 10.30 und 11.30 Uhr statt. Er ist online abrufbar und kann nach Lockerung der Corona-Maßnahmen wahlweise vor Ort in der Fitnesshalle des ASV oder weiterhin online durchgeführt werden. Am 17. Januar darf kostenlos geschnuppert werden. Anmeldung per Mail an kontakt.yogatime@gmail.com. scho

