St. Martin hoch zu Ross voraus

Auch in diesem Jahr durfte der äußerst beliebte Martinsumzug in Feudenheim nicht fehlen, den die Bürgergemeinschaft seit vielen Jahren organisiert. Treffpunkt war traditionell die Kulturhalle. Unter dem Vordach hatte die Bürgergemeinschaft einen Verpflegungsstand aufgebaut, wo es unter anderem Glühwein gab. Die Mitglieder hatten alle Hände voll zu tun, denn aufgrund der warmen Temperaturen war der Andrang größer als im vergangenen Jahr.

Auch die „Martinsmänner“, die die Bäckerei Grimminger gespendet hatte, warteten kistenweise darauf, von den Kindern nach dem Umzug verspeist zu werden. Im Foyer begann erst einmal der ernste Teil der Veranstaltung. Die Geschichte des St. Martin wurde in Szene gesetzt und musikalisch begleitet. Das Foyer war gefüllt mit etwa 400 großen und kleinen Gästen, die ihre Laternen dabeihatten. „Meine Söhne Jakob und Samuel machen beim Spiel mit, das ist schon eine schöne Sache“, freute sich Christoph Diehl. „Der Umzug stand in der Vergangenheit aufgrund mangelnden Interesses öfter auf der Kippe, doch in den letzten Jahren hat er zum Glück wieder mehr Zulauf“, sagte er.

Kleine Andacht im Foyer

Seine Jungs traten als Martin und dessen Gehilfe in Römerkleidung mit Helm auf, während der arme Mann von Andreas Demuth gespielt wurde, der angesichts der Mini-Römer öfter einmal grinsen musste. Der evangelische Posaunenchor spielte bekannte Martinslieder. Pfarrerin Dorothee Löhr erzählte die Geschichte vom Heiligen Martin: „Er lebte im vierten Jahrhundert und war der Sohn eines Berufssoldaten, das bedeutete, dass auch er Soldat werden musste. Er war nett, geduldig und unterstützte die Armen. Nachdem er seinen Mantel mit dem armen Mann geteilt hatte, hatte er im Traum eine Vision von Jesus, der den gespendeten Teil des Mantels trug. Danach ließ Martin sich taufen.“ Nach der Einführung startete der Umzug , und natürlich durfte ein Martin auf einem Pferd nicht fehlen, denn „der Martinsmann, der geht voran, rabimmel, rabammel, rabumm.“

Reinhold Eichler, der etliche Jahre den St. Martin beim Umzug des Epiphanias-Kindergartens gespielt hatte, ist seit drei Jahren beim großen Umzug mit dabei, jeweils mit einem seiner portugiesischen Lusitano-Pferde aus eigener Zucht. Dieses Mal ritt Eichler auf dem neunjährigen Dragao, der seine Aufgabe gekonnt meisterte und ruhig blieb.

Nach dem Umzug mit den Laternen, die mit LED-Lämpchen ausgestattet waren, um ein Abbrennen zu verhindern, wurde das große Martinsfeuer auf dem Schulhof entfacht. „Früher war das Feuer auf dem Kerweplatz in der Spessartstraße, doch es kamen oft Beschwerden von Anwohnern, denn wenn der Wind wehte, gab es Flugasche an den Häusern“, sagte Karlheinz Steiner, erster Vorsitzender der Bürgergemeinschaft. „Ein Martinsfeuer ist nur möglich, da wir eine Freiwillige Feuerwehr haben, die den Zug zusammen mit der Polizei begleitet, das wissen wir zu schätzen und möchten ihnen danken.“

