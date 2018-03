Stadt überprüft Kita-Standorte

Anzeige

Was die Betreuungssituation in Feudenheim verschärft hat, sind die Pläne zur Gebäudeoptimierung der beiden Kirchengemeinden. Danach plant die evangelische Kirche, ihr Krippen- und Kindergartenangebot am Standort Eberbacher Straße in einem Neubau zusammenzufassen. Künftig gibt es mit einer Krippengruppe und vier Kindergartengruppen eine Gruppe weniger als bisher. Die katholische Kirchengemeinde behält ihr Angebot bei. Sie will am neuen Standort in der Scharnhorststraße künftig 84 Kindergartenplätze und zehn Krippenplätze vorhalten.

Unabhängig von den Plänen der beiden Kirche werden nach Einschätzung der Verwaltung zur Steigerung der Versorgungsquote zwei zusätzliche Kindergartengruppen benötigt. Zwei weitere würden gebraucht, sollte sich die Zahl der Feudenheimer Kinder so entwickeln wie prognostiziert. Je nach Entwicklung des Tagespflegebedarfs könnte zudem zusätzlicher Bedarf an Krippenplätzen entstehen, so die Vorlage.

Um zukünftige Versorgungsengpässe oder -lücken zu vermeiden, hat die Verwaltung weitere mögliche Standorte überprüft. Denkbar wäre zum Beispiel eine Erweiterung des Kinderhauses Aubuckel. Die Machbarkeit müsste allerdings noch geprüft werden. In Frage käme auch ein als „Gemeinbedarfsfläche Sport“ ausgewiesenes städtisches Gelände in der Lauffener Straße.

Auch in der Feldstraße könnte zumindest eine zweigruppige Einrichtung entstehen. Der Lehrerparkplatz der Brüder-Grimm-Schule in der Spessartstraße wäre sogar für ein viergruppiges Haus geeignet, soll aber als Reservestandort für zukünftige Entwicklungen vorgehalten werden. Gegen die Standorte Lauffener- und Spessartstraße spricht aus Sicht der Stadt die Nähe zu bestehenden Betreuungseinrichtungen.

Auf der Konversionsfläche Spinelli hält die Verwaltung zur Deckung des durch die Süd-Bebauung entstehenden Bedarfs eine Kindertageseinrichtung für notwendig. Die in der Vorlage aufgezeigten Standorte reichen nach ihrer Einschätzung aus, um den derzeitigen und den künftigen Bedarf abzudecken.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.02.2018