Stadt will „weiter beobachten“

Viele junge Radler in der Neckarstraße, vor allem wegen der Schulen – und immer wieder unübersichtliche Situationen zwischen Rad-, Auto- und Straßenbahn-Verkehr: Das ist für den Bezirksbeirat Feudenheim Grund genug, die Verwaltung zu bitten, ob man nicht im Bereich Neckarstraße/Talstraße zwischen Ziehten- und Spessartstraße eine Fahrradstraße einrichten könnte. Die Antwort der Stadt liegt jetzt vor: Nein, weil die Grundlagen, die die Straßenverkehrsordnung dafür fordere, nicht gegeben seien.

Die Achse Talstraße/Neckarstraße ist nach Einschätzung der Stadt keine städtische Radverkehrs-Haupt- oder Querverbindung, es handle sich hierbei vielmehr um eine „bedeutsame Nord-Süd-Verbindung“ für den Radfahrer innerhalb des Stadtteils. Für den Schulverkehr sei sie ebenfalls von besonderer Bedeutung.

Voraussetzung „nicht erfüllt“

Nun sei aber die Voraussetzung für die Einrichtung einer Fahrradstraße laut Straßenverkehrsordnung, dass in dem betreffenden Bereich der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart sei oder dass dies bald erwartet werde. Eine Verkehrszählung von 2018 zeige indes, dass sowohl auf der Talstraße als auch in der Neckarstraße der Kraftverkehr überwiege. Das Verhältnis von Rad zu Kfz betrage von 6 bis 22 Uhr 1:5,1 in der Neckarstraße und 1:3,1 in der Talstraße. Die Stadt folgert: „Bei einer nicht hinreichenden Präsenz des Radverkehrs kann die geschwindigkeitsreduzierende Wirkung einer Fahrradstraße nicht entfaltet werden“, diese Einführung hätte dann, damit rechnet die Verwaltung, „geringe Akzeptanz“.

Freilich lässt die Stadt diese Option für die Zukunft offen: Wenn dort einmal mehr Radler als Kraftfahrer unterwegs sind, stehe der Ausweisung als Fahrradstraße nichts im Wege. Man werde daher die Entwicklung weiter beobachten.

Keine Sperrung

Einer zweiten Anregung des Rats, nämlich der, den ersten Abschnitt der Neckarstraße zwischen Hauptstraße und St.-Peter-und-Paul-Straße für den Autoverkehr zu sperren und dort nur Radfahrer zuzulassen, erteilt die Stadt ebenfalls eine Absage: Der Abschnitt werde laut oben genannter Zählung täglich von 1250 Kfz genutzt. Eine Sperrung hätte laut Stadt die Verlagerung dieses Verkehrs in die St.-Peter-und-Paul-Straße und in den östlichen Abschnitt der Neckarstraße zur Folge – und sei daher „nicht zielführend“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020