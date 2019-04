Stadtteil in Büchern und Schriften

Der Verein für Ortsgeschichte präsentiert am 14. April ab 14.30 Uhr im Vereinshaus in der Eintrachtstraße 26 und dann nachfolgend zu den unten angegebenen Öffnungszeiten, eine Ausstellung unter dem Motto „Feudenheim in Büchern und Schriften“. Schon seit langer Zeit gab und gibt es Forscher und Autoren, die sich mit der Geschichte von Feudenheim beschäftigen. Einer der Ersten war Wilhelm Schaaff. Am 1. August 1958 erschien seine Broschüre „Heimatgeschichte Feudenheims“. Sehr großen Anteil hat auch Günter Löhr, der die Geschichte Feudenheims ab 766, der ersten Erwähnung im Lorscher Codex, aufgearbeitet hat. Auch Zeitungen gab und gibt es von Feudenheim. Sehr früh hatten auch Vereine in ihren Festschriften und Publikationen über die Geschichte von Feudenheim geschrieben. So etwa der älteste bürgerliche Vereins Feudenheim, der GV Teutonia 1862 e.V. Deren Vereinszeitschrift „Das klingende Jahr“ wird seit 1957 in ununterbrochener Reihenfolge auflegt und beinhaltet neben Vereinsnachrichten auch Berichte über das Feudenheimer Ortsgeschehen. Einen Teil dieser Bücher und Schriften werden ab 14. April zu sehen sein.

Die Öffnungszeiten des Vereinshauses und der Ausstellung sind 14. April, 12. Mai, 14. Juli, und 11. August, jeweils zwischen 14.30 und 17.30 Uhr. scho

