Ständchen für Urgesteine der Gemeinde

Mal vor dem Theodor-Fliedner-Haus, mal auf dem Gehweg vor der Wohnung stellten sie sich auf: Die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Teresa von Avila Feudenheim/Wallstadt hat zu den runden Geburtstagen von zwei Feudenheimerinnen gesungen, die zu den Urgesteinen nicht nur der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul zählen, sondern ganz Feudenheim geprägt haben: Irmgard Hugo und Elisabeth Weiß.

„Mütterverein“ hieß die kfd noch, als Irmgard Hugo, heute 95 Jahre alt, den Vorsitz der Katholischen Frauengemeinschaft übernahm. Heute lebt sie im Fliedner-Heim, sitzt im Rollstuhl, aber strahlte, als sie – mit gebührendem Abstand vor dem Tor sitzend – den Sängerinnen lauschte.

Dabei erinnerte Marianne Rohde, Vorsitzende der kfd Teresa von Avila, an „das Engagement von Irmgard Hugo und das der Mitglieder für die Ärmsten der Armen“. Aus den Erlösen von Bastel- und Handarbeiten für Weihnachts-, Oster- und Kirchenbasare erwirtschaftete die Gruppe um Irmgard Hugo bis 2002 insgesamt 130 000 D-Mark, die insbesondere für die Behandlung von Leprakranken und die Ausbildung von Krankenschwestern in Missionen gespendet wurden.

„Vorbild und Ansporn“

Mit den kfd-Mitgliedern gratulierten Irmgard Hugo auch Mitglieder von „Narrebloos“ und Feudenheimer Frauenfasnacht. Schließlich war es Irmgard Hugo, die Ende der 1950-iger Jahre die Frauenfasnacht in Feudenheim einführte. Mit ihrer Nachbarin Elisabeth Neumann stieg sie als „Lissl und Bawett“ in die Bütt. „Sie war für viele Mitglieder der heutigen Frauenfasnacht Vorbild und Ansporn“, so Rohde.

Nur wenige Tage nach dem Auftritt vor dem Fliedner-Heim bekam Elisabeth Weiß Besuch zu ihrem 80. Geburtstag, wobei die kfd-Damen da auch von Vertretern der Caritas, der Pfarrei und der Frauenfasnacht unterstützt wurden. Elisabeth Weiß engagierte sich lange im Pfarrgemeinderat von St. Peter und Paul, hat die KJG-Ferienlager und die Sternsinger begleitet, war beim Kinderwortgottesdienst und beim Arbeitskreis „Mission, Entwicklung und Frieden“ für den Verkauf von fair gehandelten Waren nach dem Sonntagsgottesdienst aktiv. Ob Besuchsdienst der Caritas, Gemeindefest St. Peter und Paul, Krippenausstellung auf dem Feudenheimer Weihnachtsmarkt oder die Gestaltung von Fronleichnamsteppichen: „Auf Elisabeth Weiß ist bis heute immer Verlass“, dankte ihr Marianne Rohde.

Auch außerhalb der Kirchengemeinde brachte sie sich lange in Feudenheim ein. So gehörte sie für die CDU dem Bezirksbeirat an, initiierte den schön geschmückten Osterbrunnen, organisierte für die Bürgergemeinschaft Feudenheim, deren Ehrenmitglied sie seit 2017 ist, ab 1985 den Sommertagszug und das Brunnenfest, half bei den Bürgerfesten sowie dem Eingemeindungsjubiläum 2010 und organisierte die Gedenkstunde zum Volkstrauertag auf dem Friedhof. Auch dass eine Stele am Bunker in Feudenheim an die Opfer der Massenpanik im Jahr 1944 mit 38 Todesopfern erinnert, geht auf Elisabeth Weiß zurück.

