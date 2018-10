Starke Frauen bei der Kerwe

Fahrgeschäfte und duftende Spezialitäten der Schausteller, Straußenwirtschaften der Vereine, Sonderaktionen der Geschäftsleute und Livemusikprogramm auf drei Showbühnen – die Feudenheimer Kerwe lädt am Wochenende, 20./21. Oktober, wieder zum Flanieren und Verweilen ein. Zwei Tage verwandelt sich die Feudenheimer Hauptstraße wieder in eine brodelnde Vergnügungsmeile. Dafür bleibt die Straßenbahn während des Kerwerummels wieder außen vor. Wer mit Öffentlichem Personennahverkehr nach Feudenheim gelangen möchte, muss auf Busse umsteigen.

Nur dadurch kann der veranstaltende Kerweverein mit seiner Vorsitzenden Kerstin Bäumer einen gemütlichen und sicheren Aufenthalt auf der Kerwe gewährleisten. Besonders am verkaufsoffenen Sonntag, der auch traditionell der Familientag ist, gibt es entlang der Hauptstraße teilweise kaum ein Durchkommen mehr. Das Organisationsteam um die neue Kerwevereinsvorsitzende Kerstin Bäumer darf bei den anhaltend sommerlichen Temperaturen auf einen ähnlich großen Besucherandrang hoffen wie in den vergangenen Jahren.

Und dass dem Publikum nicht langweilig wird, dafür haben die ehrenamtlichen Kerwemacher im Vorfeld gesorgt. Der Rahmen mit Sternmarsch, Inthronisation der Kerweschlumbl am Rathaus und anschließendem Festakt auf der Bühne 3 am Badischen Hof steht. Mit Irmi Benz wird in Nachfolge von Hans-Georg Schubert erstmals eine Kerwebürgermeisterin die Rathausinsignien symbolisch überreicht bekommen. Das ist nur konsequent, denn schließlich hat auch Bürgerserviceleiter Christoph Winkler eine weibliche Nachfolgerin bekommen: Martina Matuschewski steht erstmals bei der Kerwe auf der Bühne.

Und noch einer feiert in diesem Jahr sein „Debüt“ beim Feudenheimer Straßenfest: Oberbürgermeister Peter Kurz wird als Festredner erstmals die Kerwe eröffnen und den obligatorischen Fassbieranstich vornehmen. Dann geht die zweitägige Party aber los mit Non-Stop-Liveprogramm auf drei Showbühnen, darunter auch Lokalmatadore wie Just for Fun oder die Kerwe Chaos Band. Tanzgruppen der KG Lallehaag, der Dance & Health Academy und der Tanzwerkstatt Leitz-Lukaschik sorgen für die Hingucker.

Auch am Rande der Kerwe wird einiges geboten sein. So lädt der GV Teutonia an beiden Tagen in die Kerwescheuer in der Alten Schmiede, Pfalzstraße 9, ein. Es gibt Pfälzer Spezialitäten, wie Leberknödel, Saumagen und Handkäs’ sowie Weine aus der Pfalz. Die Teutonia-Jugend verkauft Kaffee und Kuchen. Die Liebenzeller Gemeinde veranstaltet – ebenfalls an beiden Kerwetagen – einen Hof-Flohmarkt auf dem Gelände in der Schwanenstraße 8. Und der Verein für Ortsgeschichte öffnet nochmals seine Ausstellung zu Carolus Vocke (Arbeiten am Schloss und Karikaturen) im Vereinshaus, Eintrachtstr. 26 – Samstag und Sonntag, jeweils von 15 bis 17 Uhr.

