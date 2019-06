Stimmen aus Heidelberg und Namibia

Der Heidelberger Afrika-Chor Imbongi lernte die Bridge Walkers 2008 auf einer Namibiareise kennen, und sofort machte es „Klick“ – und zwar nicht nur, was die Sympathie zwischen den Chören betrifft, sondern auch die namibische Landessprache, denn deren Merkmal sind die Klick-Laute. Und es gibt nicht nur einen, sondern eine ganze Reihe, wie man als Zuhörer des Gemeinschaftskonzerts beider Chöre erfahren durfte. Das Interesse am Konzert war groß, etwa 100 Besucher waren in die Epiphaniaskirche gekommen.

Der namibische Chor, der 1993 gegründet wurde, besteht aus 20 Frauen und Männern, die mit ganzer Hingabe singen, und zwar in sechs verschiedenen Sprachen, darunter auch Englisch und Afrikaans. Zwischen den verschiedenen Programmpunkten, die jeweils einem anderen Thema gewidmet waren, bekam das Publikum Hintergrundinformationen von Chorleiter Johannes Fredericks und Annette Lennartz vom Vorstand des Heidelberger Chors.

„Namibia ist das älteste Stück Erde, hier lebt auch das älteste Volk der Erde, die Khoi-San. Unsere Geschichte mit Namibia ist eine weniger schöne Kolonialgeschichte, bis zum Ersten Weltkrieg hieß das Land Deutsch-Südwestafrika“, sagte Lennartz. Danach wurde Namibia unter südafrikanisches Mandat gestellt, und das nächste Unglück hielt Einzug: die Apartheid. Zur Unabhängigkeit kam es 1990.

Im ersten Teil des Programms ging es um afrikanischen Gospel, darunter war eine originelle Version eines altbekannten Liedes: Amazing Grace. Durch die grandiosen Stimmen und die Mehrstimmigkeit blieben Gänsehaut-Momente beim Publikum nicht aus. Und auch Mitmachen war erlaubt, denn die Bridge Walkers stehen nicht still, sondern tanzen den Inhalt des Liedes mit. Selbst in Liedern, in denen es um Namibia geht, formen sie ein Handzeichen, das die Umrisse des Landes darstellt. Ebenso spektakulär wie der Gesang und die Tänze waren die wechselnden Bühnen-Outfits. Von bunten Tuniken über beigefarbenen Shorts, auf die Bilder von Zebras, Löwen und Nashörnern appliziert sind, bis hin zu Kleidern, die an die Kolonialzeit erinnern, bekam man einiges zu sehen.

Während ihres Aufenthaltes in Mannheim und Heidelberg geben die Bridge Walkers einige Konzerte. „Sie wohnen in Gastfamilien, und selbst wenn man mit ihnen einen Stadtrundgang macht, singen sie. Wir sind vorm Standesamt einer Hochzeitsgesellschaft begegnet, und es wurde prompt für das Brautpaar gesungen“, so Lennartz.

Etwas traurig klangen dann die Lieder, in denen es um Katutura geht, einem Stadtteil von Windhoek, der in den 50er Jahren zur Zwangsumsiedlung der schwarzen Bevölkerung diente. „Die Bewohner hielten zusammen, sangen gemeinsam. Es entstanden viele Lieder über Katutura, und mittlerweile, nach vielen Jahren, gefällt es den Leuten hier“, fasste Chorleiter Johannes die Geschichte zusammen. Die Bridge Waters bildeten sogar ein singendes Spalier für die Zuhörer, nachdem das Konzert vorbei war. kge

