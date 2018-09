Tag der offenen Tür mit Ausstellung

Einen besonderen Programmpunkt bietet in diesem Jahr die Freiwillige Feuerwehr Mannheim, Abteilung Feudenheim, bei ihrem Tag der offenen Tür am Sonntag, 23. September, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr im und vor dem Gerätehaus an der Theodor-Strom-Straße. Da der als „Vater der Freiwilligen Feuerwehr“ geltende Heidelberger Fabrikant Carl Metz, vor 200 Jahren geboren, in Feudenheim aufgewachsen ist, wird es eine Ausstellung zu seinem Leben und seinem großen Einfluss auf das gesamte deutsche Feuerlöschwesen geben. Dazu haben die Ehrenamtlichen auf der – für diesen Tag gesperrten – Straße vor dem Gerätehaus gegen 13 Uhr wieder eine große Übung der Jugendfeuerwehr sowie den ganzen Tag eine Fahrzeugausstellung vorbereitet. Dabei wird auch der Abrollbehälter mit den acht Hochwasserbooten, für den die Feudenheimer Wehrleute speziell geschult sind, zu sehen sein. Nicht fehlen darf die traditionelle Versorgung mit Erbseneintopf, Currywurst und Pilzpfanne, ebenso mit Kaffeevariationen und Kuchen. pwr

