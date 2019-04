Tausende Hasen der Renner

Auf der Anlage der Schützengesellschaft 1744 Feudenheim herrschte munteres Treiben. So mancher Besucher trug steigenweise rot-, grün-, blau- und gelb-gefärbte Eier nach Hause. In der Luftgewehrhalle waren viele Stände belegt. Überraschenderweise nicht nur von den Herren der Schöpfung, sondern auch von vielen Damen.

„Das ist eine reine Konzentrationssache. Da braucht es nur Übung“, sagte eine Frau, die überhaupt zum ersten Mal mit einem Luftgewehr schoss. Aber es gab nicht nur bunte Eier zu gewinnen. Auch Eier und Hasen aus Schokolade waren ein Renner. Wer ins Schwarze der Schützenscheiben traf, dem wurde ein Punkt gutgeschrieben. Für sieben Punkte gab es einen Hasen, für einen Punkt ein Ei. Und da gab es eben diejenigen, die Treffer sammelten und dann so ein richtiges „Ostereiernest“ mit nach Hause nehmen konnten.

Gezielt wurde auf eine zehn Meter weit entfernte Scheibe. Als Zielhilfe darf in aller Regel ein Diopter verwendet werden. „Besonders wichtig ist dabei, eine ruhige Hand und Konzentrationsvermögen des Schützen,“ erklärte einer der Standaufsichten. „Bis zum Alter von 45 Jahren wird mit dem Luftgewehr grundsätzlich stehend freihändig geschossen, wobei der Schütze ohne Anlehnung und künstliche Stützen stehen muss“, erläuterte er die Regeln weiter. Druckluftwaffen bis zu einer Mündungsenergie von 7,5 Joule seien an Personen ab 18 Jahren frei verkäuflich, so der erfahrene Experte.

Redlich verdient

Nur wenige Meter weiter stand der fünfjährige Niklas. Er hatte sich gerade einen speziellen Bogenschießhandschuh übergezogen, um zum ersten Mal die Kunst des Feldbogenschießens zu üben. Beim ersten Mal flitzte der Bogen viel zu schnell aus der Hand. Aber mit dem zweiten Schuss gelang das schon viel besser. Als er seine Serie beendet hatte, freute er sich über einen Osterhasen, der sofort ausgepackt und angeknabbert wurde. „Das hat er sich redlich verdient“, anerkannte der Vater die Leistung seines Sohnes. Auch der erfahrene Helfer war voll des Lobes: „Dem hast Du es aber gegeben“, meinte er über die Leistung des Nachwuchses. „Da braucht man ganz schön viel Kraft“, berichtete Niklas stolz und biss kräftig in seinen Schokoladenhasen. Seinen Arm schüttelte er immer wieder durch, um ihn zu entspannen. Aber Spaß hatte es dem Jungen gemacht.

So wie einer älteren Dame, die nach dem Schießen meinte: „Ich glaube, morgen habe ich ganz schön Muskelkater. Das ist auf Dauer doch ganz schön anstrengend. “

Dass diese Veranstaltung sehr beliebt ist, kann schon daraus ersehen werden, dass über 7000 bunte Eier und 1200 Osterhasen an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht wurden. „Mit einer solchen Veranstaltung wollen wir uns der Öffentlichkeit zeigen. Vielleicht ist der eine oder andere ja auch so stark interessiert, dass er sein Interesse am Schießsport entdeckt und in den Verein eintritt“, hoffte eine der Standaufsichten. Jedenfalls herrschte an den drei Tagen über Ostern ein munteres Treiben bei der Schützengesellschaft 1744 auf dem Gelände „In der Au“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019