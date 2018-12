Tempo 30 gilt am Tag durchgehend

Die Bürgerinitiative war erfolgreich mit ihrer Petition im baden-württembergischen Landtag: Tagsüber wird ab Januar flächendeckend Tempo 30 auf der Hauptstraße eingeführt. Bisher gilt die Regelung lediglich von 22 bis 6 Uhr früh.

Der SPD-Abgeordnete Boris Weirauch hatte die Petition im Landtag als Berichterstatter vorangetrieben, er begrüßt die Einführung im Rahmen eines zweijährigen Pilotversuchs. Weirauch gratuliere auch der Bürgerinitiative, die den Versuch über eine Petition von Heike und Wolfgang Reiser im Landtag durchgesetzt hatte, zum Erfolg. Er sehe darin „eine Blaupause auch für andere innerörtliche Hauptstraßen in Mannheim“.

Das Landes-Verkehrsministerium hatte in seinem Bericht an den Landtag eine rechtswidrige Überschreitung der Lärmgrenzwerte festgestellt. Danach seien auf der Hauptstraße zwischen „Am Aubuckel und der Sankt-Peter-und-Paul-Straße Werte zwischen 76 und 81 db (A) gemessen worden, in Wohngebieten seien dagegen höchstens 70 db (A) tagsüber und nachts 60 db (A) zulässig. „Unsere Entscheidung im Petitionsausschuss war da nur folgerichtig. Wir werden sehen, ob der Pilotversuch erfolgreich ist und dazu führt, dass die Grenzwerte zukünftig wieder unterschritten werden“.

Zwei Jahre Modellversuch

Eine Initiative Feudenheimer Bürger hatte 2017 eine Petition beim Petitionsausschuss eingereicht. Mitglieder der Initiative hatten die Situation in der Hauptstraße dem „MM“ gegenüber wiederholt als „unerträglich“ bezeichnet, vor allem das Kopfsteinpflaster erhöhe den Lärm dort noch. Der Petitionsausschuss sei schließlich seinem Vorschlag gefolgt, der Stadt aufzuerlegen, die durchgehende Geschwindigkeitsbeschränkung im Rahmen eines zweijährigen Modellversuchs auch tagsüber einzuführen, so Weirauch. Dabei solle auch ausgelotet werden, ob Tempo 30 für den Kfz-Verkehr in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung für den ÖPNV funktioniert. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018