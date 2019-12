Teutonia feiert Weihnachten

Der GV Teutonia lädt Mitglieder und Freunde am 8. Dezember um 17 Uhr zur traditionellen Weihnachtsfeier in die Kulturhalle ein. Der Saal ist ab 16 Uhr geöffnet, der Verein verspricht einen unterhaltsamen Adventsabend mit weihnachtlichem Gesang seiner Chöre. Gespannt sein dürfen die Kleinsten auf den Nikolaus, der wie jedes Jahr zur Bescherung kommt und seine mit allerlei Leckereien gefüllten Weihnachtstüten verteilt.

Traditionell ehrt die Teutonia an diesem Abend verdiente Sänger und Mitglieder. In der Küche werden für die Gäste verschiedene Gerichte für das Abendessen vorbereitet. An Heiligabend begleitet die Teutonia dann um 16 Uhr die Weihnachtsandacht auf dem Feudenheimer Friedhof mit Weihnachtsliedern. scho

