Tiefe Einblicke in die Sittengeschichte

Die Natur hat der Frau Brüste gegeben, damit sie ihre neugeborenen Kinder nähren kann. Für den Mann sind sie jedoch ein Lustobjekt, das je nach vorherrschender Moral natürlich belassen, reizvoll zur Geltung gebracht oder schamvoll versteckt sein soll. Demnach ist die Verhüllung des Körpers nicht nur eine Geschichte der Kleidermode, sondern auch eine Geschichte der Sitten und der Stellung der Frau in einer von Männern dominierten Gesellschaft.

„Aus den Körbchen geplaudert“ hat die Mannheimer Schauspielerin Eva Martin-Schneider ihren Abend im Feudenheimer Kulturtreff überschrieben, an dem sie den Besuchern im vollbesetzten Raum äußerst lebendige Einblicke in die Sittengeschichte gab. Von der Antike über das Barock und die Renaissance bis hin ins 19. und 20. Jahrhundert reichten ihre Ausführungen, die sie mit Zitaten, entsprechenden Musik- und Kunstwerken untermalte – ein Vortrag, den sie bereits 2006 anlässlich einer Ausstellung der Mannheimer Korsettfabrik Felina präsentierte.

Ideale vergangener Epochen

Umrahmt von Korsettwerbung und einer Chronik der einst so erfolgreichen Felinawerke in der Lange Rötterstraße las, sang, spielte und rezitierte Eva Martin-Schneider, führte die Schönheitsideale der vergangenen Epochen an und ließ die gepeinigten Frauen, aber auch den fordernden Mann zu Worte kommen.

Was ist Schönheit? Die Malereien von Leonardo da Vinci, dem barocken Rubens oder dem van Eyck der Renaissance bewiesen den Wandel des Geschmacks. Die Griechen nahmen sich Aphrodite und Adonis zum Vorbild, schlanke, wohlgeformte Körper, die lediglich mit einer Tunika verhüllt waren. Die Brust der Frau war vielfach unbedeckt, eine Binde stützte sie bei sportlichen Tätigkeiten. Erst im 15. Jahrhundert kam das Dekolleté in Mode und die Frauen – vor allem aus der Oberschicht – zwängten sich in aufwendige Korsetts und Mieder. Doch nicht nur die Brust sollte in Form gehalten werden, bald wurde die schlanke Taille wichtig und das Schnürkorsett nahm den Frauen den Atem.

Gerüstet wie Ritter

Bereits kleine Mädchen wurden eingeschnürt, wie Eva Martin-Schneider aus dem Tagebuch einer Zofe vorlas. Die gesundheitlichen Schäden blieben nicht aus: Ganze Organe verschoben sich durch das zu enge Schnüren, sodass Ärzte davor warnten. Rousseau schimpfte gar über den schlechten Geschmack, dass sich Frauen wie Ritter rüsteten. Dabei sollten sie doch bei allen Haus- und Mutterpflichten dem Mann eine schöne Erscheinung bieten und als Hüterin der Sitte auftreten, wie es die Benimmregeln der damaligen Zeit vorschrieben.

Bald erreichte das Korsett auch die Unterschicht, und die Produktion der „Folterkleidung“ blühte. Kinder arbeiteten in den Textilfabriken unter unmenschlichen Bedingungen. Dann begann der Siegeszug des Büstenhalters, der erstmals mit Körbchen und Schulterriemen auf den Weltausstellungen 1889 und 1893 auftauchte. Auch wenn die Oben-ohne-Zeit (1968er), Magersucht und Schönheitschirurgie ihre Spuren am perfekten Körper hinterließen, der BH hat sich in den verschiedensten Formen und Modellen bis heute durchgesetzt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.06.2019