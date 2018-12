Tipps vom Profi für die „Zeit zum Schmökern“

Wenn es draußen ungemütlich und früh dunkel wird, ist die Vorstellung, sich mit einem Buch (im Idealfall einem gedruckten aus Papier) und einer Tasse Tee in die Kuschelecke zurückzuziehen, besonders reizvoll. „Endlich Zeit zum Schmökern“ lautete deshalb die Lesung, bei der der Feudenheimer Buchladen in Zusammenarbeit mit dem Kulturtreff Altes Rathaus neue Literatur vorstellte, gelesen von Schauspieler Ulrich Westermann.

„Eine Gemeinsamkeit haben die Romane: Veränderungen von Lebenswelten spielen eine wichtige Rolle“, sagte Westermann, bevor er mit einem Roman begann, der nicht gerade nach knisterndem Kamin klang: Ein unvergänglicher Sommer von Isabel Allende. Die Inhaltsangabe im Internet beginnt mit dem Krimi-Element des Romans, denn es kommt eine Leiche darin vor, die es zu beseitigen gilt. Doch Westermann beginnt an einer ganz anderen Stelle: „Lucía sucht Liebe. Sie stammt, ebenso wie Allende, aus Chile, ist 60 Jahre alt und arbeitet als Dozentin an der Universität in New York. Richard, ihr Professor, ist gleichzeitig ihr Vermieter.“

Mensch mit „Katzentick“

Richard erscheint Lucía als „Mensch vom düsteren Gemüt“, und durchaus hat der Professor einige Macken, zum Beispiel einen Katzentick – was ihn umso attraktiver macht. Lucía fühlt sich innerlich noch jung und ist voller Tatendrang, was sie im Laufe der Handlung unter Beweis stellen kann. Denn nach einem scheinbar harmlosen Auffahrunfall Richards steht von heute auf morgen das Leben der beiden kopf. Ob es Richard und Lucía gelingen wird, die Leiche verschwinden zu lassen und ob Richards Kater, der aus Versehen Gift aufgeleckt hat, überleben wird, ließ Westermann offen.

War der erste Roman äußerst beschwingt geschrieben, wurde es beim zweiten etwas komplizierter: Archipel von Inger-Maria Mahlke, ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2018. „Es handelt sich um einen Generationenroman, der auf der Insel Teneriffa spielt. Er wird rückwärts erzählt“, so Westermann. Die zentrale Figur des Romans ist Julio, der 1919 geboren wird und mit über 90 Jahren noch als Pförtner in einem Altenheim arbeitet. Der Erzählstrom macht bei einigen Eckdaten der spanischen Geschichte Halt, wie zum Beispiel beim Tod des Diktators Francisco Franco 1975 und dessen Staatsstreich 1936.

Herausragender Stil

Das Herausragende an dem Roman ist der Stil der Autorin, was es jedoch den Lesern nicht einfach macht. „Archipel ist kein Buch, das man mal eben vorm Einschlafen liest, dazu ist es zu anspruchsvoll“, meinte Westermann. „Es lebt von der Kunstsprache, und manche Sätze muss man zweimal lesen. Doch genau deswegen würde ich es empfehlen.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018