„Tour de Natur“ mit Stadtrat

Zu einer „Tour de Natur“ lädt Stadtrat Thomas Hornung (CDU) am Samstag nach Feudenheim und Käfertal ein. Er bietet die Tour „zur Entschleunigung im Wahlkampf-End–spurt“ an. Am Samstag, 11. Mai, gibt es zunächst von 17 bis 18.30 Uhr einen Rundgang über die Feudenheimer Au und in die Kleingärten. Mit dabei ist auch der Feudenheimer Bezirksbeirat Alexander Fleck. Treff–punkt ist der Buga-Aussichtsturm am Aubuckel.

Am Samstag, 11. Mai, von 19 bis 21 Uhr folgt mit Hornung und dem Käfertaler Bezirksbeirat Chris Rihm eine vogelkundliche Radtour durch den Käfertaler Wald. Los geht es am Karlstern. pwr

