Treffpunkt für Sammler

Am 6. April finden Freunde kleiner Eisanbahnen sowie Spielzeugsammler in der Kulturhalle von 11 bis 16 Uhr beim Eisenbahn- und Spielzeugmarkt ein interessantes Angebot. Etwa 35 Aussteller haben Eisenbahnen und Zubehör aller Hersteller und in allen Spurweiten dabei. Altes Blechspielzeug und Modellautos ergänzen die Palette.

Die Sammler können in der Kulturhalle in der Spessartstraße auch mal ein passendes Teil für die Eisenbahn gegen ein überflüssiges Exemplar bei einem Aussteller eintauschen. Der Eintritt beträgt für Erwachsene drei Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen keinen Eintritt. Eine Probestrecke ist vorhanden, auch für Verpflegung ist gesorgt. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019