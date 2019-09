Trio concertino in Epiphanias

Oper, Operette, Musical, Filmmusik und andere beliebte Melodien erklingen am 15. September in der Kulturkirche Epiphanias. Das Trio concertino gastiert dort um 19 Uhr, die Musiker spielen besonders eingängige und beliebte Melodien aus allen Bereichen der Musik. Diese Melodien sind arrangiert für drei Holzblasinstrumente – Flöte, Klarinette oder Saxophon und Fagott. Das ukrainische Trio, bestehend aus Jonny Möller, Sylwia Timonti und Julia Schilinski, bereitete dem Publikum in der Epiphaniaskirche schon mehrfach ein besonderes Vergnügen mit seiner speziellen Art der „Straßenmusik“. Eintritt auf Spendenbasis. cari

