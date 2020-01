Trio Sanssouci spielt Kammermusik

Schätze italienischer Kammermusik von Pietro Nardini, Giovanni Boni, Antonio Vivaldi, Johann Christian Bach, Domenico Scarlatti und Giovanni Platti erklingen am 19. Januar um 17 Uhr in der Epiphaniaskirche – virtuos vorgetragen und heiter kommentiert vom Trio Sanssouci. Das seit 1993 bestehende Ensemble besticht durch spielsichere Virtuosität und humorvoll eingestreute Kommentare zu Epoche, Zeitgeist, Werk und Komponist. Oft zieht sich ein themenbezogener roter Faden durch die Konzerte. Rund 1400 Auftritte in Deutschland und dem benachbarten Ausland, vorzugsweise Skandinavien, CD- und Radioeinspielungen zeugen von großer Spielfreude. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020